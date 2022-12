Weidlings Ortswappen ist 25 Jahre alt

Werbung

Das Weidlinger Ortszeichen wurde 1997 von dem ehemaligen Vizebürgermeister Helmut Zuschmann initiiert und vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung gestaltet. Am 27. Juni beschloss der Gemeinderat offiziell, das Wappen der Katastralgemeinde Weidling zuzuordnen.

Die offizielle Beschreibung des Wappens lautet: In Gold ein schräglinker blauer Wellenbalken, oben aus der Schildteilung wachsend ein grüner Laubbaum, unten eine grüne Traube mit linksgestelltem Blatt“.

Bedeutung der jeweiligen Symbole des Wappens

Der Wellenbalken sowie der Laubbaum verweisen auf die Ursprünge des Ortsnamens. Dieser kommt von dem slawischen Siedlungsnamen „Videnika“ was übersetzt so viel wie Waldbach bedeutet. Die erste deutsche Variante des Namens, die 1108 urkundlich erwähnt wird, ist Wideniche.

Die Traube auf dem Wappen symbolisiert selbstverständlich den Weinbau. Dieser wird bereits seit mehreren Jahrhunderten in und um Weidling eifrig betrieben. Bereits in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts war die Traube Bestandteil des damaligen Siegels der Gemeinde. Außerdem ziert sie die Kanzel und das linke Fenster der Pfarrkirche Peter und Paul in Weidling. Und auch auf der Ehrentafel zur Erinnerung an die Weidlinger Bürgermeister aus der Familie Schreder ist eine Traube zu finden.

Neuer Marketingboom um das Ortswappen

Wer seine Zugehörigkeit zu Weidling in die Welt hinaus tragen möchte, kann beim Friseursalon „Der Haarschneider“ in der Hauptstraße 8 Aufkleber des Wappens erwerben. Diese können dann zum Beispiel an das Auto oder Fahrrad geklebt werden, um so seine Zugehörigkeit zeigen zu können.

Und auch Institutionen wie die Freiwillige Feuerwehr, der Bildungsverein, der Kulturverein und etliche Heurigenbetriebe verwenden das Motiv. Seit kurzer Zeit gibt es im Zentrum von Weidling sogar eine „heraldisch gestaltete“ Fahne, die in den Farben des Ortswappens strahlt.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.