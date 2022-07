Ein Abschied und ein Neubeginn in Höflein

Werbung

Den sechs Katastralgemeinden Klosterneuburgs steht ein Ortsvorsteher vor. Fast 20 Jahre lang hatte Manfred Hoffelner diese Funktion in der Donaugemeinde inne. Nun legte er sein Amt zurück. Bei einem großen Fest wurde Hoffelner von seinen Höfleinerinnen und Höfleinern verabschiedet und seine Nachfolgerin Helga Fucac herzlich willkommen geheißen.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (l.) überreichte Manfred Hoffelner als Erinnerung an seine Zeit als Ortsvorsteher eine Collage mit einigen Artikeln. Foto: Foto Heindl

Vor 19 Jahren und vier Monate wurde Hoffelner auf Vorschlag des damaligen Bürgermeister Gottfried Schuh und der Zustimmung des Gemeinderates als Ortsvorsteher angelobt. „Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich zwei Jahrzehnte diesen wunderschönen Ort vertreten darf“, erinnert sich Hoffelner an den Beginn seiner Zeit als Ortsvorsteher.

Eine reiflich überdachte Entscheidung

„Mir war immer wichtig, jeden ernst zu nehmen, jedem zuzuhören. Es war mir auch immer wichtig in meiner Funktion, das Miteinander zu fördern. Die Vereine, die Institutionen, alles gemeinsam zu machen. Das ist das, was uns Höfleinerinnen und Höfleiner immer so stark gemacht hat“, fasst Hoffelner seine Grundprinzipien als Ortsvorsteher zusammen.

Ein wichtiger Teil dieser Gemeinschaft waren und sind die Feste. Nicht nur als Ortsvorsteher war Hoffelner dabei immer mit von der Partie, sondern auch als stellvertretender und später als Obmann des Dorfvereins. Mit den Dorffesten, Punschstandeln und zahlreichen Grätzelfesten konnte so ein Reinerlös von einem sechsstelligen Betrag erwirtschaftet werden, der wiederum den Höfleinerinnen und Höfleinern zugutekam.

„Ich habe immer versucht mich als Brückenbauer zwischen den Einzelinteressen, zwischen den Bewohnern und Vertretern der Gemeinde zu sehen. Ich habe sicher aber auch Fehler gemacht“, blickt Hoffelner auch selbstkritisch auf die letzten zwei Jahrzehnte zurück. So habe er auch stets klar kommuniziert, wenn jemand mit einem Anliegen zu ihm kam, das er nicht für sinnvoll erhielt.

„Höflein braucht einfach eine Ortsvorsteherin, die mit 100 Prozent dabei ist.“ Manfred Hoffelner Ex-Ortsvorsteher

Aber trotz all dieser Erfolge und seinem Engagement war es nun für Hoffelner Zeit, sich von dem Amt als Ortsvorsteher zurückzuziehen. „Ich will versuchen Ihnen das ein wenig näher zubringen. Es haben sich für mich ein bisschen die Interessen verschoben. Ich muss auch ehrlich gestehen, die letzten zwei Jahre Corona haben mich auch etwas an Motivation gekostet und etwas an Kraft“, erklärt Hoffelner.

Es hat keine Veranstaltungen im Ort gegeben, man hatte weniger mit den Leuten zu tun gehabt. „Es war so ruhig bei uns in Höflein. Und da habe ich in letzter Zeit gemerkt, ich bin nicht mehr mit 100 Prozent bei der Sache dabei. Und Höflein braucht einfach einen Ortsvorsteher oder eine Ortsvorsteherin, die mit 100 Prozent dabei ist. Das ist wichtig. Das hat sich Höflein verdient. Es ist nicht mein Anspruch, etwas halbherzig zu machen. Und deshalb meine Entscheidung“, begründet Hoffelner seinen Entschluss.

Bei seinen Abschieds- und Dankesworten wollte Hoffelner aber auch diejenigen hervorheben, die ihm in seiner Funktion als Ortsvorsteher und als Obmann des Dorfvereins unterstützt haben: seine vielen Freunde, seine Eltern und die gesamte Familie und natürlich seine Lebensgefährtin Barbara.

„Sie ist genauso mit Herzen Höfleinerin“

Für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager war dieser Entschluss zwar nicht einfach, aber natürlich auch nachvollziehbar. Er bedankte sich bei der Abschiedsfeier bei Hoffelner für dessen Engagement in den letzten 20 Jahren.

Gemeinsam haben Schmuckenschlager und Hoffelner aber eine passende Nachfolgerin für dieses Amt gefunden, von der die beiden glauben, dass sie die Richtige für den Ort ist. „Sie ist genauso mit Herzen eine Höfleinerin. Sie ist bodenständig, volksnahe und sie kann auch anpacken“, stellte Hoffelner den Höfleinerinnen und Höfleinern seine Nachfolgerin Helga Fucac bei dieser Gelegenheit auch gleich vor. Bereits bei der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde sie mehrheitlich zur neuen Ortsvorsteherin der kleinen Katastralgemeinde ernannt.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.