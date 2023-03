Die Osterzeit ist bunt an Kulinarik, Kultur und Traditionen, so auch der Ostermarkt in Maria Gugging. Am Samstag, 25. März, und Sonntag, 26. März, gibt es im Pfarrhof frühlingshafte Dekorationen, Ostereier und Basteleien für Groß und Klein. Hier findet man nicht nur dekorative Ostergeschenke, sondern auch kulinarische Schmankerl. Im Mittelpunkt des Ostermarkts steht neben der Osterdeko auch der gesellschaftliche Austausch.

