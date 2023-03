Osterhase in Maria Gugging gesichtet

Der Frühling wurde eingeläutet und langsam erwacht auch der Osterhase. Dieser ließ sich schon am Wochenende am Ostermarkt in der Pfarre Maria Gugging blicken – zumindest als selbstgebastelte Osterdekoration. Dadurch wird das Osterfest besonders schön und farbenfroh. Nebenbei luden Aufschnitte, Aufstriche und Küchlein zum entspannten Austausch im Pfaarsaal ein.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.