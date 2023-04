Palmprozession durch Kritzendorf

Trotz kühlem Wetter beteiligten sich zahlreiche Kritzendorferinnen und Kritzendorfer am Sonntag an der traditionellen Palmprozession. Der Zug ging vom Gasthaus Ockermüller in die Kirche, wo der Palmsonntag gebührend gefeiert wurde.

