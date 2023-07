Von Weidling nach Maria Gugging, von der Schulband zum Doktorand

27 Absolventinnen und Absolventen aus neun verschiedenen Ländern feierten vergangene Woche ihre Abschlüsse am ISTA in Maria Gugging. Den ISTA Outstanding PhD Award 2023 erhielt dabei neben Rishabh Sah auch Morris Brooks – ein Doktorand, der selbst in Klosterneuburg aufgewachsen ist. Er war Schüler am Gymnasium Klosterneuburg und Teil der Mini Big Band der Schule als er 2010 bei der Eröffnungsfeier eines ISTA-Gebäudes am Campus mit seiner Gitarre aufgetreten ist.

„Zu der Zeit war noch gar nicht daran zu denken einmal an so einem renommierten Institut zu promovieren“, blickt Brooks auf seine Zeit am ISTA zurück. In der Seiringer Forschungsgruppe studierte er Quantensysteme mit einer großen Anzahl von Teilchen sowie deren kollektives Verhalten und plant weiterhin in der Hochschullandschaft zu bleiben.