O´zapft is in Klosterneuburg: „Die Stadt und die Leute brennen“

Er gehört zur Münchner Wiesn genauso wie die Maß Bier, Schweinshaxn und Krachlederne: Georg Mayrhofer, vielen besser als Wiesnschurli bekannt, feiert heuer sein 40. Wiesn-Jubiläum und ist somit der Experte beim Thema Oktoberfest.

Das Münchner Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. 18 Tage lang - heuer um zwei mehr als üblicherweise - zieht die Theresienwiese durchschnittlich etwa sechs Millionen Menschen in ihren Bann. Und einen ganz besonders: den Wiesnschurli. Er ist bereits seit einigen Tagen in München und begeistert von der Stimmung, die bereits vor dem ersten „O´zapft is“ in der bayrischen Landeshauptstadt herrscht. „Es gibt sensationelles Wetter, die Stadt ist voll. Die Stadt und die Leute brennen. Es scheint eine Rekord-Wiesn zu werden“, freut sich Wiesnschurli auf die kommenden zwei Wochen.

Die heurige Jubiläumswiesen hat für Wiesnschurli mit einer besonderen Ehre begonnen. Zur Eröffnung des Festes ziehen die Wiesn-Wirte in einem prachtvollen Festzug auf die Theresienwiese ein. Heuer durfte Wiesnschurli diesen Festzug hautnah miterleben - am Kutschbock der Pferdekutsche des Weinzeltes.

Tradtion und Veränderungen

Bei allen Traditionen, die die Wiesn verkörpert, gibt es auch immer wieder Veränderungen. Dieses Jahr auch bei Wiesnschurli persönlich: „Es ist das erste Jahr für mich ohne Alkohol.“ Bereits seit elf Monaten verzichtet er auf Wein, Bier und Co. und das soll nun auch beim Oktoberfest weitergehen.

Aber was hat sich in den letzten 40 Jahren noch so geändert? „Vor 40 Jahren gab es auf der Theresienwiese noch 37 Telefonzellen, jetzt keine einzige mehr. Außerdem ist die Qualität der Gastronomie extrem besser geworden“, berichtet Wiesnschurli von seinen Erfahrungen.

Und auch der Dresscode ist ein anderer geworden. „Die Leute tragen viel mehr Tracht. Früher waren vielleicht zehn Prozent in Tracht, heute tragen etwa 95 Prozent Dirndl und Lederhose“, freut sich Wiesnschurli, dass so viele nun auch optisch seine Leidenschaft für das Fest, das in der ganzen Welt Nachahmer gefunden hat, teilen.