Ganz besonderes Jubiläum für Klosterneuburger„Wiesnschurli“

Seit 1810 wird in München das traditionelle Oktoberfest gefeiert. Nicht ganz so lange, aber dennoch eine beachtliche Anzahl an Jahren ist einer jedes Jahr dort – und das die volle Länge des größten Volksfestes der Welt: Georg „Wiesnschurli“ Mayrhofer. So kann er heuer sein 40. feiern. 18 Tage lang gibt er sich den Wiesn-Wahnsinn und dieses Mal sogar ohne Alkohol. Dass das seiner Stimmung allerdings gar keinen Abbruch macht, sieht man an Fotos und Videos. Egal ob mit der bayrischen Kabarettistin Monika Gruber, dem Schauspieler Roland Heftner, der Band Wiener Wahnsinn oder mit unzähligen Freunden: Wiesnschurli ist auch heuer voll dabei.