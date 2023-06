Start in den Bier-Sommer in Klosterneuburg

Als Bier-Stadt hat Klosterneuburg wenig Tradition und Ruf. Aber der Rathausplatz ist ab letzte Woche Stätte des Gerstensaftes. Dafür sorgte Bürgermeister Schmuckenschlager, der das erste Fass zum Sprudeln brachte.

Mit einem hellen „O'zapft is“, wurde das erste Fass Bier im „Biergartl“ am Rathausplatz angeschlagen. Der Stadt-Boss selbst hat die Zeremonie in Angriff genommen. Das ging so gut, dass es in naher Zukunft zu einer Wiederholung kommt: „Am Donnerstag, 29. Juni, 15.30 Uhr wird wieder anzapft!“ Unmittelbar vor der Gemeinderatssitzung schlägt der Bürgermeister ein Fass an und eröffnet damit die zweite Woche des diesjährigen „Biergartl“ im Rathauspark. Das Bier aus dem ersten Fass ist eine Einladung und wird gratis ausgeschenkt.