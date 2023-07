Kleingartensiedlung in Klosterneuburg: Stümpfe sind geblieben

„Leider ist es uns nicht gelungen, die Bäume zu schützen. Die berechtigte Hoffnung hatten wir.“ Diese traurige Nachricht erreichte die NÖN diese Woche von der Siedlerin Antonia Raneburger und der anschließende Lokalaugenschein bestätigte den Baumschnitt. Insgesamt wurden in der Kleingartensiedlung „Pionierinsel“ drei stattliche Silberpappeln und eine Föhre geköpft.

Schauplatz Kleingartensiedlung Pionierviertel: Ein Pachtgrund soll übergeben werden. Allerdings nur unter der Bedingung, dass – der Gartenordnung entsprechend – die Höhe der auf diesem Grundstück wachsenden Pflanzen sechs Meter nicht überschreiten. Zwei Silberpappeln haben ihr natürliches Streben gegen den Himmel wohl übertrieben. Mit geschätzten 20 Metern entsprechen sie nicht der Vorgaben der Verordnung und müssen laut dem Vereinsobmann vor Übergabe des Pachtgrunds auf das geforderte Höhenmaß gekürzt werden.

Noch vor ein paar Wochen ragten die beiden Silberpappeln geschätzte 20 Meter in den Himmel und spendeten Schatten für den Treppelweg. Foto: Hornstein, Hornstein

Wer hinter dieser Höhenvorgabe einen Willkürakt vermutet, muss seine Meinung revidieren, denn auch der Präsident des Landesverbandes der Kleingärtner Niederösterreichs, Wilbert Leitgeb bestätigt die Forderung des Obmanns der „Pionierinsel“: „Das steht so in der Niederösterreichischen Gartenordnung und bei einer Übergabe muss der gesetzliche Zustand wieder hergestellt werden.“ Bei einer Grundübergabe müsse man hart durchgreifen, sonst versuche man „so menschlich wie nur möglich zu handeln“, so Leitgeb weiter. Hier ginge es um die Sicherheit der Siedler. „Wenn jemand von einem Ast erschlagen wird, wer ist dann schuld?“, fragt der Präsident. Im Übrigen müsse man, wenn weiter Druck gemacht werde, alle Bäume auf das vorgegebene Maß kürzen. „Das wäre sicher nicht im Sinne der Grünen“, spielt Leitgeb auf den Support der Baumschützer in der Siedlung durch die Klosterneuburger Grünen an.

Das allerletzte Wort hatte indes die Kettensäge. „Traurig, dass keine Alternative in Form von Pflegemaßnahmen ermöglicht wurde. Wir werden trotzdem weiterhin wachsam bleiben“, so Raneburger.