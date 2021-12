Klimaschutz: Was sagen Klosterneuburgs Parteien?

Welche Klima-Maßnahmen unterstützen die Fraktionen? Die Parents for Future wollten’s wissen – und haben ihre Fragen an die Parteien gestellt. „Die umfassenden und detaillierten Antworten haben uns sehr positiv überrascht und gefreut. Es zeigt, dass die Klimakrise als zentrales Thema im Gemeinderat angekommen ist“, bilanziert Ilse Wrbka-Fuchsig von PFF.

Mit Ausnahme von FPÖ und SPÖ, die den Fragenkatalog nicht beantwortet haben, bekennen sich alle Fraktionen ausdrücklich zum Österreich-Ziel, nämlich zur Klimaneutralität bis 2040. Auch für die Erstellung einer umfassenden CO2-Bilanz mit Zielpfad und Zwischenzielen gibt es fast einhellige Zustimmung.

Viele Fragen und viel Kritik von Pitschko

In der Beantwortung der übrigen Fragen – wo es um konkrete Maßnahmen zur Erreichung dieser Klimaziele geht – ergeben sich allerdings große Unterschiede. Für Wilfried Baumann von den Parents for Future Klosterneuburg zeigt das, „wie ernst es den einzelnen Fraktionen mit der Verhinderung der Klimakatastrophe wirklich ist“.

Etwa bei der Frage, ob bei Überschreitung von festgelegten CO2-Zielen verbindliche Maßnahmen beschlossen werden sollen, scheiden sich die Geister. PFF-Aktivist Gerhard Allgäuer bezieht klar Stellung: „Die Festlegung von konkreten Maßnahmen bei Nichterreichen von CO2 Zwischenzielen ist unerlässlich, um zeitgerechte und notwendige Transformationen in zentralen Bereichen wie Verkehr, Energie, Gebäude und klimarelevante Förderungen sicherzustellen.“ Auch zu anderen Themen, wie der Einrichtung eines Bürgerrats für Klimafragen und die Errichtung einer eigenen Klima- und Energieabteilung zeigen sich sehr unterschiedliche Positionen.

Wrbka-Fuchsig: „Wir sehen, dass manche Fraktionen noch immer nicht realisiert haben, dass uns nur mehr wenige Jahre verbleiben, um die notwendige Transformation zu schaffen. Das Gemeindebudget 2022 wird klar zeigen, wie weit die Stadtregierung ihrer Zustimmung zur Klimaneutralität 2040 auch Taten folgen lässt.“

Taten – das wünscht sich auch Stadtrat Josef Pitschko, nämlich von den PFF. Antworten auf den Katalog liefert der FPÖ-Obmann nicht, dafür viele Fragen und viel Kritik: „Wo waren die Parents For Future, als die Kommunalpolitiker unter tatkräftiger Unterstützung von PUK und Grünen in ihrer Heimatstadt Klosterneuburg das Zuklotzen des Pionierviertels und des Weilguni-Areals projektiert haben? Sie wollen angeblich den Klimawandel bremsen, schweigen aber beharrlich zu ökologischen Fehlentwicklungen in ihrer unmittelbaren Umgebung.“

Auf die Beantwortung des Fragebogens verzichtet Pitschko daher: „Umweltschutz muss hier und jetzt stattfinden. Sie betreiben bestenfalls Umweltschutz vom Schreibtisch aus, wie ihre bisherige Inaktivität bei umweltrelevanten Raumordnungsentwicklungen in Klosterneuburg erkennen lässt.“