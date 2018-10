Mit bangen Blicken sahen die Klosterneuburger der letzten Bezirksvertretersitzung im 19. Wiener Gemeindebezirk entgegen. Heinz Hieber (Grüne) hatte darin in einem zehnten Versuch die Einführung eines Parkpickerls beantragt. Und dieses Mal hat er auch eine dafür Mehrheit erreicht. Und zwar bei seinen Parteikollegen, der SPÖ, zwei der NEOS und sechs der ÖVP. Bezirksvorsteher Adi Tiller war übrigens nicht dafür und hielt sich an das Ergebnis einer Volksbefragung, die knapp gegen ein Parkpickerl ausging.

Im Frühjahr 2019 soll es also kommen, und das hat unmittelbare Auswirkungen auf Klosterneuburg. Nicht nur auf die motorisierten Pendler, sondern auch auf die Gegenden rund um die Bahnhöfe Klosterneuburgs. Das bestätigt auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Es wird schwierig für jene, die nach Wien pendeln.“ Seiner Meinung nach seien die Pendler künftig noch stärker auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Aber auch jene Verkehrsteilnehmer, die über Klosterneuburg nach Wien fahren, würden künftig die Klosterneuburger Bahnhöfe verstärkt nutzen, um umzusteigen.

„Dieser Verdrängungsprozess wurde in anderen Grenzgemeinden zu Wien, wo das Parkpickerl eingeführt wurde, bereits nachgewiesen. Dabei wird befürchtet, dass all jene, die über Klosterneuburg nach Wien fahren wollen, ihr Auto auf einem der Bahnhöfe in der Babenbergerstadt abstellen könnten und so den Anrainern Parkraum weggenommen werden könnte. „Klosterneuburg darf nicht der Parkplatz von Wien werden“, warnt Schmuckenschlager. Gleichzeitig fordert er den Verkehrsausschuss auf, im Hochtempo zu arbeiten. „Bis zum Frühjahr muss es schon eine gewisse Ahnung geben, wie wir in Klosterneuburg darauf antworten können“, fordert Schmuckenschlager.

Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK) sieht den Zeitpunkt als gut für Klosterneuburg: „Mit S-Bahn-Taktverdichtung und deutlich erweiterten Buskapazitäten aus den Tälern und den Gelenkbussen Richtung Wien seit Juli haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und sind gerüstet.“ Es müsse den Pendlern, die nun nicht mehr in Wien parken können, eine Alternative geboten werden. „Beim Parkhaus am Weidlinger Bahnhof heißt es nun, aufs Tempo zu drücken, und es braucht eine klare Linie seitens der ÖVP“, schiebt Kehrer den Schwarzen Peter wieder zurück.

In der Gemeinderatssitzung sagt Sepp Wimmer (Grüne), dass seine Fraktion schon vor einiger Zeit einen Antrag eingebracht hätte, um sich auf diese Situation vorzubereiten. „Es wird schwierig sein. Wir müssen uns überlegen, wie wir zusätzlichen Parkraum schaffen können“, sagt er. Gleichzeitig bemängelt er eine Unterstützung seitens der ÖBB, die beispielsweise beim Pionierviertel kein Interesse daran hätte, Parkplätze anzufordern.

Mit einem anderen Zugang wartet Josef Pitschko (FP) auf: „Wir haben schon vor 20 Jahren die Einführung eines Parkpickerls in Klosterneuburg gefordert.“ Dem Vorschlag zufolge sollen die Anrainer in jenen Zonen nahe an Bahnhöfen ein solches Parkpickerl erhalten für gebührenpflichtige Kurzparkzonen. „Wir werden Kurzparkzonen im fußläufigen Umkreis um Bahnhöfe installieren müssen“, so Pitschko. Bezüglich eines Parkdecks erinnert Pitschko daran, dass die FPÖ stets gefordert habe, aus den Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung Rücklagen zu bilden. „Die hätten für die Errichtung einer Parkgarage verwendet werden sollen, stattdessen wurden Überschusse in den City-Bus investiert“, kritisiert er.

„Ein entsprechender öffentlicher Verkehr ist von der Stadtgemeinde so zu gestalten, dass er gut funktioniert, und da ist in letzter Zeit sehr viel passiert. Es gibt nicht nur Veränderung, sondern auch Ausweitung“, spielt Schmuckenschlager auf den neuen 15-Minuten-Takt in Stoßzeiten an. Der würde viel dazu beitragen, dass die Pendler das Öffiangebot besser nutzen würden.