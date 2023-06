„Künstler soll Krempel in der Klosterneuburger Au zusammenpacken“

Es ging wie ein Lauffeuer durch die Sozialen Medien: Mitten in der Au sollen Parkplätze gebaut werden. Zweck, laut einer Informationstafel, sei der barrierefreie Zugang zur Klosterneuburger Au. Ein mit rot-weißen Bändern abgestecktes Feld, soll die Dimension des angeblich geplanten Bauvorhabens verdeutlichen. Außerdem würde der Parkplatzbau – laut Informationstafel – mit Mittel des Landes Niederösterreich gefördert.

All das scheint natürlich auf den ersten Blick unrealistisch zu sein, die Bevölkerung von Klosterneuburg wurde dadurch aber derart verunsichert, dass es zu vielen Nachfragen an die NÖN und die Stadtgemeinde Klosterneuburg kam. Vorweg die Entwarnung und Auflösung dieser kuriosen Geschichte: Es handelt sich dabei um ein aktionistisches Projekt eines Wiener Künstlers, der auf die Verbauung und Bodenversiegelung in Klosterneuburg aufmerksam machen will.

Foto: privat, privat

„Im Stadtentwicklungskonzept 2030+ („STEK 2030+“), Leitsatz 3, wird festgehalten, dass die Stadt Klosterneuburg die Kultur und seine Kulturlandschaft schätzt, pflegt und schützt. Scheinbar gilt dieser Leitsatz nicht, wenn dafür Parkplätze unter dem Deckmantel der Verbesserung der Infrastruktur aus dem Boden gestampft werden. Parkplätze zerstören die Natur und versiegeln den Boden. Entsprechend setzen wir uns für einen Stopp des Bauvorhabens ein“, so nur zwei entsetzte Spaziergänger, die auf diese Installation gestoßen sind und sich an die NÖN und an die Stadtgemeinde schriftlich gewendet haben.

Die NÖN kontaktierte den für diese Installation verantwortlichen Künstler. „Ich wollte einmal schauen, wie stark die Menschen hinterfragen, was sie sehen“, so der Maler Marcus Wagner, 26 Jahre alt, in Wien wohnhaft, mit Eltern in Klosterneuburg, der seine Kindheit in der Babenbergerstadt verbracht hat. Er wolle mit dieser Aktion auf die Natur im Zusammenhang mit dem Bauwahnsinn in der Stadt aufmerksam machen. „Ich wollte mit den Emotionen spielen und habe diese Idee durchgezogen“, so Wagner weiter.

Künstler Marcus Wagner will mit seiner Parkplatz-Aktion in der Au Emotionen wecken. Foto: privat, privat

Marcus Wagner versichert aber, dass der Bau der Parkplätze in der Au nicht passieren wird. Er wolle das „noch ein paar Tage wirken lassen“, danach die Sachlage aufklären und die Geschichte abschließend dokumentieren. Mit dem Stift Klosterneuburg – dem Grundstückseigentümer – sei diese Aktion abgesprochen. Und abschließend über die Erfolgsbilanz seiner Aktion: „Ehrlich gesagt hätt ich mir ein bisschen mehr Reaktion erwartet. “

Das Stift Klosterneuburg bestätigt seine Zusage zum Projekt „Parkplatz im Wald“. Pressesprecher Walter Hanzmann: „Es ist ein Kunstprojekt, dass vom Land Niederösterreich unterstützt wird und auf das Problem der Bodenversiegelung aufmerksam macht. Wir haben dafür den benötigen Raum zur Verfügung gestellt, so dass der Künstler seinen Impuls des zu führenden Diskurses setzen kann.“

Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg

Dafür hat aber die Stadtgemeinde, in Person von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, wenig Verständnis und reagiert kurz aber scharf: „Herr Wagner soll seinen Krempel schleunigst zusammenpacken und künftig wieder mit den Emotionen seiner Wiener Landsleute spielen, wenn ihm danach ist.“ Hätte sich der Künstler mit Klosterneuburg auseinandergesetzt, hätte er sehr schnell erfahren können, dass seit über 30 Jahren kein Bauland vermehrt wurde und das „STEK 2030+“ würde diese Entwicklung weit in die Zukunft absichern. Und der Bürgermeister abschließend: „Ich hoffe, dass der Künstler die Plastikbänder nicht in der Au liegenlässt und auch künftig den Naturraum unserer Stadt nicht weiter verschandelt.“

Foto: Christian Dusek

Auch der Fraktionschef der Klosterneuburger Grünen, Sepp Wimmer, ist nicht unbedingt „amused“ über diese Aktion des Künstlers Marcus Wagner: „Ich weiß nicht was sich der Initiator der Au-Aktion, innerhalb des Au-Waldes einen Bereich abzustecken und anzukündigen, dass dort zwölf Parkplätze zur Förderung der Infrastruktur angelegt werden soll, gedacht hat. Mitten im Auwald – und es soll ein 'Kunstobjekt' im Sinne des Naturschutzes sein. Naturzerstörung für ein Kunstprojekt zur Erhaltung der Natur? Absurder geht es nicht mehr.“ Mit der Natur treibe man keine Scherze. Und mit besorgten Menschen schon gar nicht.

Natürlich hätte es – so Wimmer weiter – dafür keine Zustimmung von Bürgermeister Schmuckenschlager gegeben. Auch der Gemeinderat kenne das Projekt nicht. Nur das Stift als Grundbesitzer der Au hätte seine Bewilligung dafür gegeben. Wimmer: „Da muss man sich natürlich schon fragen, ob es in Zukunft auch eine Bewilligung gibt, wenn als 'Kunstprojekt' gegen die intensive Verbauung, ein fünfstöckiger Wohnbau mitten im Wienerwald geplant ist?“ Diese ganze absurde Posse hätte leider auch die Klosterneuburger Bevölkerung als Leidtragende, weil sie am beliebten Spazierweg zur Donau, an der Informationstafel vorbeikamen, die Info-Tafel lasen und noch mehr Verkehr in der Natur befürchtetet hätten. Wimmer: „Viele waren immens verunsichert.“ Noch dazu, weil auf dieser besagten Infotafel die Bürger mit der falschen Information getäuscht worden wären, dass dieses Bauvorhaben unter Verwendung von Förderungsmitteln des Landes NÖ gefördert werden. Wimmer: „Was einfach nicht stimmt. Ich denke daher, es wäre mehr als angebracht, dass sich die Initiatoren dieser obskuren Idee, nun auch mittels Infotafel, bei der Klosterneuburger Bevölkerung entschuldigen.“