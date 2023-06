Kunstprojekt in Klosterneuburg: Der Aufreger schafft Kontroverse

„Hier entsteht ein Parkplatz“ – und das mitten in der Au. Das erregt besonders in Klosterneuburg die Gemüter. (Die NÖN berichtete in der Vorwoche.) Der in Klosterneuburg aufgewachsene bildende Künstler Marcus Wagner versuchte durch den Eindruck dieses realen Bauprojekts, die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, in die Irre zu führen. Für zehn Tage wurden vier Grünflächen in der Au abgesperrt und beschildert mit Informationen zu einem scheinbaren Bauprojekt: Mehrere Parkplätze für die Verbesserung der Infrastruktur sollen im Augebiet gebaut werden. Nichts davon stimmte, wie die NÖN recherchierte.

Auf den Klimawandel aufmerksam machen

„Der Sinn des Projekts ist es, die Bevölkerung aus dem Alltag zu reißen, und sie mit der Wahrnehmung ihrer Umgebung zu konfrontieren. Das für uns Gewöhnliche, das wir nicht mehr sehen können, soll sichtbar gemacht werden“, erklärt Wagner sein Projekt. Inhaltlich solle das Vorhaben auf die allgemeine Bebauung und Versiegelung verweisen und im weiteren Sinne auf den daraus resultierenden Wandel des Klimas.Nun, bei der Bevölkerung hat das Projekt gewirkt. Empörte Anrufe in der NÖN-Redaktion und der Stadtgemeinde von verunsicherten Bürgern waren die Folge.

Dieses Projekt soll auch laut Künstler vom Land Niederösterreich gefördert worden sein. Der Bürgermeister und die Grünen schlossen aber eine Förderung aus. Die NÖN wollte es genau wissen und erkundigte sich bei der Kulturabteilung des Landes. Auch der Leiter der Abteilung schloss zunächst eine Förderung des Projekts aus, musste dann aber zur Kenntnis nehmen, dass eine untergeordnete Stelle, die Jugendförderungsstelle des Landes NÖ „Come On“, eine Förderung von 2.000 Euro ohne seines Wissens gewährte. „Ich wusste davon nichts, dabei hätte es über meinen Schreibtisch laufen müssen“, so Hermann Dikowitsch.

Dazu meldet sich der Fraktionsobmann der Grünen Sepp Wimmer zu Wort: „Gut, Fehler können immer passieren. Was die Angelegenheit aber zu einem kleinen Skandal macht, ist, dass Stift und Land NÖ, die immer von einer notwendigen Partnerschaft mit der Stadt sprechen, dieses Mal nichts von dieser viel beschworenen Partnerschaft erkennen ließen.“ Sie hätten ohne den Bürgermeister, oder irgendjemand anderen im Rathaus zu informieren, dieses „obskure Projekt“ genehmigt. Wimmer: „So schaut sicher keine verantwortungsbewusste Partnerschaft aus. Wenn es um Subventionsansuchen an die Stadt geht, betont man immer die Partnerschaft. Da weiß die Kulturabteilung des Stifts dann auch immer, wer in der Stadt zu kontaktieren ist. Bei dubiosen Kunstprojekten mitten in der Natur in der Au nicht.“

So seien Bürgermeister und andere Stadtverantwortliche dem Zorn der Bevölkerung ausgesetzt gewesen. „Bleibt nur die Frage, ob es in der heutigen Zeit noch so etwas wie eine öffentliche Verantwortungskultur gibt. Ich entschuldige mich, bei Herrn Wagner, dass ich auf Grund falscher Behörden-Informationen behauptet habe, es gäbe keine Landesförderung“, schließt Wimmer.

„Kunstprojekte dienen dazu wachzurütteln, zu provozieren und einen Diskurs anzuregen“, so Pressesprecher Walter Hanzmann vom Stift Klosterneuburg. Das sollten doch gerade die Grünen verstehen.