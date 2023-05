Klosterneuburger Ex-Nationalrat lud ins Zentrum der Demokratie

Lange Zeit war es sein Arbeitsplatz: Das Österreichische Parlament. Auch nach seiner aktiven Karriere im Nationalrat blieb Josef Höchtl der Politik verbunden, und noch mehr ist er mit vielen maßgeblichen Persönlichkeiten befreundet und in regem Austausch.

In seiner Funktion als Präsident des Forchtensteiner Kreises und als Präsident der Gesellschaft für Völkerverständigung organisierte Höchtl eine Führung für gut 40 Interessierte durch das Parlament in Wien, bei der sie Einblicke ins Wesen der österreichischen Demokratie erhielten. Höchtl selbst streute Anekdoten aus seiner Zeit im Nationalrat ein. Anschließend begrüßte der derzeitige Vizepräsident des Bundesrates, Harald Himmer, die Gruppe in den Räumlichkeiten des ÖVP-Clubs im Parlament.

