Das neue Prestigeprojekt „Am Platz“ am Klosterneuburger Stadtplatz hat einen herben Dämpfer erfahren. Meinl am Graben hat die Eröffnung eines Feinkostgeschäftes kurzerhand abgesagt. „Sehr schade, Klosterneuburg hat sich schon auf ein Feinkostgeschäft wie Meinl am Graben gefreut,

die Nachfrage aus der Bevölkerung ist extrem hoch“, kommentiert Georg Basalka, Geschäftsführer von Magic Square Immobilien, der sich aber optimistisch zeigt gegenüber einer „vergleichbaren Lösung“.

Mehr dazu erfahrt ihr in der Printausgabe der Klosterneuburger NÖN.