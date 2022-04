Es gibt wieder Pizza im „Pizza Eck“ in Kritzendorf

Werbung

Es riecht wieder nach Pizza in Kritzendorf! Zwar nicht mehr so intensiv wie noch vor ein paar Wochen, aber dafür jetzt auch behördlich sanktioniert. Vor allem die fehlende Bewilligung für den Pizza-Ofen ließ die Neueröffnung des „Pizza Ecks“ an der Ecke Neudauerstraße/Hauptstraße ins Trudeln geraten. Durch die Anzeige eines Nachbars ist das neue Lokal in den Fokus der Behörde gekommen. Nun gibt es grünes Licht für knusprige Pizzen.

Mit viel Freude werden im „Pizza Eck“ wieder Pizzen hergestellt. Ayman zeigt dabei, was er kann. Foto: Foto Hornstein

Viele Jahre lang verwöhnten Hossam Mashali und Ayman Elshaarkawy die Kritzendorfer in der „Pizzeria Mera“ mit ihren Spezialitäten. Das Aus der „Pizzeria Mera“ im Oktober des Vorjahres hat die beiden auf die Idee gebracht, das frühere „Kaffee Eck“ zu übernehmen und daraus einen Pizza-Laden zu machen. Nur ein paar Wochen später wurde das Pizza Eck eröffnet. Das beliebte kleine Lokal hat vor allem in Kritzendorf sofort viele Freunde gewonnen. Deswegen herrschte große Aufregung, als die neuen Pizza Eck-Besitzer die Herstellung der runden italienischen Köstlichkeit einstellen mussten. Ein Nachbar, der sich vom Geruch der Pizza gestört fühlte, hat die beiden angezeigt. Die Behörde stellte fest, dass es noch keine Bewilligung für den Pizza-Ofen gab und ordnete die Einstellung der Produktion von Pizza an. Wochenlang mussten daher die beiden Betreiber ihr Hauptprodukt von der Speisekarte streichen und ihre Kunden auf später vertrösten.

„Wir sind wirklich sehr froh, dass diese Sache jetzt aus der Welt ist“. Ayman Elshaarkawy Pizza Eck-Betreiber

Nun wurden die Auflagen der Behörde erfüllt und der Pizza-Ofen genehmigt. Eine Auflage war, den Abzug des Pizzaofens hinter das Dach zu verlegen, damit die Geruchsbelästigung für den Nachbarn auf ein Minimum gehalten wird. Auch das wurde erfüllt.

„Wir sind wirklich sehr froh, dass diese Sache jetzt aus der Welt ist“, zeigten sich Hossam Mashal und Ayman Elshaarkawy erleichtert.

