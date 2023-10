Die Holzkonstruktion im Strombad Kritzendorf nimmt Gestalt an

Die Arbeiten zur Neuerrichtung des Musikpavillons auf der Liegewiese des Strombads Kritzendorf laufen auf Hochtouren. Der Betonsockel ist fertig und sandgestrahlt. Im Moment sind die Zimmermeister am Werk. Ende nächster Woche folgen die Dachdecker- und Spenglerarbeiten.

Sodann fehlt nur noch die Verkleidung, die getreu den historischen Plänen in Weiß sowie hellen und dunklen Grüntönen gestrichen wird. Architekt und Bäderverwaltung wühlten sich dafür durch etliche Schichten an Farbe und Verschalung. Aber die Mühe hat sich gelohnt, die originalen Verschalungen waren trotz morscher Teile noch vorhanden. So konnte schließlich Weiß und Grün als ursprüngliche, erste Farbgebung rekonstruiert werden.

Die tragende Platte aus Stahlbeton sowie die Holzkonstruktion werden so ausgeführt, dass Hochwässer der Substanz künftig keinen erheblichen Schaden zufügen und die Verkleidungen leicht von Verschlammungen gereinigt werden können.

Somit entsteht ein originalgetreues Bauwerk, das auch noch die nächsten Generationen an Spaziergängern und Strombadliebhabern erfreuen soll.

Das Strombad ist ein öffentlich zugängliches Siedlungsgebiet mit Zugang zur Donau – allerdings keine Badeanstalt mehr. Nur noch sein Name verweist auf die belebte Geschichte. Der Badebetrieb wurde Ende der 1970er-Jahre eingestellt. Die Stadtgemeinde verfügt im Strombad über Wohnkabinen, die an Erholungssuchende vermietet werden. Für Informationen steht die städtische Bäderverwaltung gerne zur Verfügung.

Auf der Liegewiese des Strombades Kritzendorf besteht seit ca. 1926 ein sogenannter Musikpavillon. Im Juni 2022 sind Brüche in der Holzschalung aufgetreten. Es musste festgestellt werden, dass die tragenden Holzsäulenkonstruktionen durch jahrzehntelanges Einwirken von Hochwässern derart abgemorscht sind, dass die statische Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist.