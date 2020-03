Am Freitag, 6. März ist die sogenannte konstituierende Sitzung. Die erste Sitzung des Gemeinderates der fünfjährigen Amtsperiode. Die wesentlichste Aufgabe in dieser Sitzung ist die personelle Besetzung der Funktionen. Unter dem Vorsitz des ältesten Gemeinderats – Peter Hofbauer – werden der Bürgermeister, der Gemeindevorstand (Vizebürgermeister und Stadträte), die Ausschüsse und die Ausschussvorsitzenden gewählt.

Unter anderem gibt es einen Antrag der ÖVP, dass das Kontingent der Stadträte – in Klosterneuburg sind das maximal 14 – voll ausgenützt wird. Dagegen sind die Grünen vehement. Sie fordern nicht nur eine Reduktion der Stadträte auf elf, sondern auch, dass jeder Stadtrat den Vorsitz eines Ausschusses übernimmt. Der Antrag der ÖVP sieht aber eine Reduktion der Ausschüsse auf elf vor.

So war es bis jetzt in Klosterneuburg: Die Anzahl der Stadträte wurde immer mit den Ausschüssen abgestimmt. Jeder Stadtrat bekam ein Ressort und daher einen Ausschussvorsitz zugesprochen. Der kommende Antrag der ÖVP am 6. März bringt einen Bruch dieses Systems mit sich: 14 Stadträte sollen für elf Ausschüsse zuständig sein. Dazu der Fraktionschef der Grünen, Sepp Wimmer: „Jahrzehntelang hatte man sich in Klosterneuburg immer über alle Parteigrenzen verständigt, dass aus Kostengründen die Anzahl der Ausschüsse mit der Anzahl der Stadträte korrespondiert, damit jeder bezahlte Stadtrat auch einen Ausschussvorsitz übernimmt und diesen unentgeltlich leitet.“

Damit hätte sich nach Wimmer die Stadt die Kosten für die Ausschussvorsitzenden gespart. Durch die reduktion der Ausschüsse auf elf würden „Superausschüsse“ wie Finanz mit Wirtschaft oder Stadtplanung mit Umwelt entstehen, was für jene Stadträte, die diese „Superausschüsse“ leiten, eine wesentliche Mehrarbeit bedeuten würde. Gleichzeitig gäbe es aber noch weiterhin 14 Stadträte. Drei davon, die keinerlei Ausschussvorsitzarbeit leisten und unter der Verfügung des Bürgermeisters stünden. „Das ist ein völlig ungerechtes System und schafft ein ‚Zwei-Klassen-Stadtrat-System‘“, so Wimmer weiter, und es sei sicher nicht der Wille des Wählers, die ÖVP zu stärken.

Eine Reduktion der Stadträte auf elf – was den Grünen auch einen Stadtratsposten kosten würde – sei auch ein nicht unbedeutender Ersparnisfaktor. Nach Rechnung der Grünen könnte man in den fünf Jahren Amtsperiode eine halbe Million Euro einsparen. Wimmer: „Mit einer halben Million könnte man schon viel Gutes bewirken, für Kindergärten, für Radwege, oder für die Feuerwehr.“

„Wir wollen sinnvoll sparen, und zwar an der Bürokratie und nicht an der Demokratie.“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, ÖVP

So wurde in der letzten Fraktionssitzung der Grünen beschlossen, dass die Forderung auf Reduzierung der Stadträte von 14 auf elf weiter aufrecht bleibt. Weiters sollen die drei grünen Stadträte so lange nicht benannt werden, so lange nicht alle Stadträte gleich behandelt werden. Wimmer: „Sobald die drei freigestellten Stadträte des Bürgermeisters ihre Ausschussvorsitzarbeit übernommen haben, werden unsere drei grünen Stadträte auch die Vorsitzarbeit übernehmen. Wir Grünen werden selbstverständlich trotzdem weiter in den Ausschüssen arbeiten.“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager verteidigt das Ansinnen der ÖVP bei der Verkündung der Zusammenarbeit mit den NEOS: „Die Grünen wollen sparen, wir auch, aber den Kleinsten raushauen wollen wir nicht.“ Schmuckenschlager denkt da an die FPÖ, die bei einer Reduktion ihren Stadtratsposten verlieren würde. Da der Stadtrat nun über Projekte von bis zu 100.000 Euro entscheiden wird, würden mehr Anträge in diesem Gremium entschieden. In den drei zusammengelegten Ausschüssen sollen nach Schmuckenschlager zwei Stadträte arbeiten, wenn auch nur einer den Vorsitz haben kann. Zudem würde man sich mit diesem System etwa 20 Sitzungen mitsamt deren Verwaltungskosten ersparen. Schmuckenschlager: „Wir wollen sinnvoll sparen, und zwar an der Bürokratie und nicht an der Demokratie.“

NEOS sind noch unschlüssig

Wer glaubt, dass die NEOS beim Antrag der ÖVP auf 14 Stadträte und elf Ausschüsse getreu mitziehen werden, wird bei der Vorstellung der neuen Partner eines Besseren belehrt. So ist diese Frage laut NEOS-Chef Clemens Ableidinger noch nicht entschieden: „Wir sind da noch offen.“

Bis 6. März muss das aber wohl entschieden sein.