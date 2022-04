Entenrennen: Das beliebteste Event Weidlings ist zurück

Werbung

Nach zwei Jahren: Weidling sucht wieder nach der schnellsten Ente! Nachdem das traditionelle Klosterneuburger Entenrennen der Pfadfindergruppen Weidling und Kierling/Gugging die letzten beiden Jahre pandemiebedingt ausfallen musste, kann es am 1. Mai 2022 nun endlich wieder wie gewohnt stattfinden.

Dass das aber auch schon Zeit wird, zeigt die lange Geschichte des Events. Seit 1999 wurde es jährlich bei jedem Wind und Wetter ausgetragen und feiert somit heuer schon sein 21. Jubiläum.

„Für die Pfadfinder Weidling, aber auch für die Gruppe Kierling/Gugging ist das Entenrennen schon ein wenig identitätsstiftend“, beschreibt Ulrich Strauss, ein Mitglied der Gruppe Weidling, die Wichtigkeit der Veranstaltung. Sie wurde in all den Jahren zum Alleinstellungsmerkmal der Pfadfindergruppen und die Mitglieder freuen sich jedes Jahr aufs Neue, gemeinsam etwas auf die Beine stellen zu können.

Heuer mit Kreativwettbewerb

Außerdem dient das Event als immense Werbung, aber auch beachtliche Einnahmequelle. Mit den Erlösen werden karikative Zwecke unterstützt, Material und Ausrüstung angeschafft sowie benachteiligten Kindern die Teilnahme in den Pfadfindergruppen ermöglicht.

Eine Neuerung im heurigen Jahr ist der Kreativwettbewerb. Dabei geht es um den Preis für die beste Entenverkleidung. Es kann also keine Idee zu verrückt sein, auch ein sehr ausgefallenes Kostüm wird punkten.

Bei den Besucherzahlen orientiert man sich an dem Rekord von 1.500 Enten im Jahr 2018. „Nach der Pandemie freuen wir uns über jeden, der kommt und teilnimmt. Schön wäre es natürlich, wenn wir wieder an den Rekord von 2018 anknüpfen könnten“, stimmt Strauss optimistisch für eine rege Teilnahme.

Ziel in der Feldergasse

Los geht`s um 13 Uhr mit dem Entenverkauf in der Weidlingbachgasse 7, wo das Rennen um 14 Uhr startet. Gewonnen hat diejenige Ente, die die Ziellinie in der Feldergasse Ecke Metzgergasse am schnellsten überquert. Zwischen 16.30 und 17 Uhr wird die Siegerente gekürt. Aber das ist nicht die einzige Attraktion, die die Pfadfindegruppen Weidling und Kierling/Gugging für ihre Besucher bieten. Mit musikalischer Begleitung und Spielestationen wird das Entenrennen zu einem Event für die ganze Familie. Für kulinarische Verköstigung ist im Start wie auch im Zielbereich gesorgt.

Wie kann man sich auf das Entenrennen vorbereiten? Hat man vor mit einer Ente aus den Vorjahren anzutreten, kann es nicht schaden, mit ihr ein kleines Training zu machen. Die erste Etappe, das Hindernis bei der Furt, wird dieses Jahr nämlich neugestaltet, weshalb es sicher kein Fehler ist, die Strecke schon einmal genau zu erkunden.

