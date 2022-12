Kierlinger Theater: Frei, frech und endlich zurück

Werbung

Er ist langweilig wie ein Laubfrosch an Regentagen, hat zwei linke Füße, ist hässlich und riecht wie kranke Hühner, die vom Pips befallen sind. Ein Traummann ist Don Tiburzio wahrlich nicht. Kein Wunder also, dass Zerbinetta ihn nicht will. Der Oheim aber schon. Und so ist weibliches Geschick gefragt, um einer Heirat zu entgehen. Reim um Reim entfaltet sich die österreichische Commedia dell’arte im Pfarrsaal.

Bis hin zum – so viel sei verraten – Happy End. Denn mit „Zerbinettas Befreiung“ von Fritz von Herzmanovsky-Orlando setzt die Kierlinger Pfarr Pawlatschen auf Spaß und Humor. In schwierigen Zeiten und nach Corona braucht es die Lacher auf der Bühne, ist Regisseur Gerald Pöschl überzeugt. „Eigentlich blödeln wir nur“, gibt sich der KiPP-Gründer bescheiden.

Ganz so ist es dann aber doch nicht. Mit viel Wortschmäh, fast schon philosophischen Zeilen und einem Funken Skurrilität ist das Stück alles andere als bloße Blödelei. Pöschl erklärt: „Was Sie hier auf der Bühne sehen, erinnert ein bisschen an Monty Python.“

Und das, gepaart mit österreichischem Humor und den bunten Schauplätzen Venedigs. Die ersten drei Aufführungen waren mit rund 270 Zuschauerinnen und Zuschauern ein voller Erfolg. Am Wochenende stehen drei weitere Termine an.

