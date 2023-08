Es wird wieder repariert in Kritzendorf

Reparieren ist praktische Nachhaltigkeit – nach diesem Motto bietet die Pfarre Kritzendorf immer am letzten Freitag im Monat, von 17 bis 19 Uhr ein „Reparatur.Idee.Café“. Wie der Name sagt, geht es ums Reparieren (wenn möglich) und sonst zumindest um eine Idee und Tipps, wo man sich hinwenden kann beziehungsweise ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt. Nach der Sommerpause startet am Freitag, 25. August, wieder diese liebgewonnene Tradition, weil es nicht nur um praktische Lösungen für technische Probleme geht, sondern auch um einen netten Austausch, schließlich heißt es ja „Reparatur.Idee.Café“, also für Kaffee und Kuchen ist jedenfalls gesorgt.

Am kommenden Sonntag, 27. August, findet dann auch zum letzten Mal die Heilige Messe im Pfarrgarten statt. Den letzten Ferien-Sonntag feiert die Pfarrgemeinde mit einer Messe beim Riedenfest in der Waldandacht.