Unterstützung von den Nachbarn

„Nachbarpfarren helfen einander“: Nach diesem Motto findet am kommenden Sonntag, 24. April, eine Benefiz-Veranstaltung in der Pfarrkirche Kritzendorf statt. Christian Alfons, bekannter und erfahrener Organist der Pfarre Höflein, und Andrea Hubeny, normalerweise ebenfalls Orgelspielerin in Kritzendorf, in diesem Fall aber als Sopranistin, geben österliche Weisen zum Besten – einerseits während der 10 Uhr-Messe, andererseits bei der anschließenden Matinee um 11 Uhr in der Vitus-Kirche. Spenden sind erbeten.

Die Pfarre Höflein hat mit dem neuen Orgelprospekt ein größeres Investitionsvorhaben in der Umsetzung, wo jeder Euro hochwillkommen ist. Daher fließen die gesamten Spendeneinnahmen in das Renovierungsprojekt der Höfleiner Pfarre.

Stiftspfarrer Reinhard Schandl, der sowohl in Kritzendorf als auch in Höflein Moderator ist, dazu: „Das ist ein konkretes Beispiel für die pfarrübergreifende Zusammenarbeit und ein Modell für die Zukunft“.

