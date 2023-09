Kunst für Augen und Ohren in Kierling

Außergewöhnliche barocke Klänge mit „Stabat mater“ von G.B.Pergolesi: Das Konzert findet am Freitag, 15. September, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St.Peter und Paul in Kierling. Selma Fasching-Tomaschek (Sopran) und Xenia Constantinides (Alt) singen während Kurt Gold-Szklarski am Akkordeon für eine außergewöhnliche Klangbereicherung zum barocken Sound des Cembalo sorgt – gespielt von Barbara Rektenwald.

Kartenpreis: 20€

Telefonische Kartenreservierung unter 0660/5841060

Im Anschluss an das Konzert wird die Ikonenausstellung der Kierlinger Ikonenmalrunde unter Monika Aichberger eröffenet. Sie kann noch am Samstag, 16.September, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17.September, von 10-12 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden – Spenden werden erbeten.