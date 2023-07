Frühschoppen in der Pfarre Maria Gugging

Die römisch-katholische Pfarre in Maria Gugging veranstaltet am Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 30. Juli, ihren Kirtag. Dieser findet im Pfarrhof Maria Gugging, in der Hauptstraße 12, statt. Am Samstag lockt der Maria Gugginger Pfarrkirtag von 16 bis 20 Uhr mit Mehlspeisen sowie einem warmen und kaltem Buffet. Am Sonntag lädt die Pfarre zum Frühschoppen mit Gasser Buam von 10 bis 15 Uhr. Für den Hunger gibt es an diesem Tag wieder Mehlspeisen sowie leckere Schnitzel ab 11.30 Uhr.