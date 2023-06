Concerto Grosso in der Lourdesgrotte Maria Gugging

Am 20. Juni 2023 können Sie in der Lourdesgrotte Maria Gugging erneut einer abwechslungsreichen Zusammenstellung musikalischer Meisterwerke lauschen. Die Philharmonie Klosterneuburg wird Kompositionen von Respighi, Mozart, Kalinnikov und Volkmann präsentieren. In dem urigen Ambiente der Lourdesgrotte werden die Musikerinnen und Musiker von Roland Herret dirigiert.

Die Karten sind zum Vorverkaufspreis von 23 Euro und zum Abendkassapreis von 25 Euro erhältlich. Reservierungen werden unter klosterneuburg.philharmonie@gmail.com entgegengenommen.