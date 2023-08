Ausflug mit der Stiftspfarre Klosterneuburg: Sommerfahrt nach Loretto

Am 11. Juli fand die heurige Sommerfahrt der Stiftspfarre Klosterneuburg, nunmehr zum zweiten Mal, ins schöne Burgenland statt. 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klosterneuburger Pfarren: Stiftspfarre, Kierling, Höflein, Kritzendorf und St. Martin warfen sich mutig, bei heißem Hochsommerwetter, in die Hitzeschlacht. Erstes Highlight war die Heilige Messe in der Wallfahrtskirche und Basilika Maria Loretto, zelebriert von Pfarrer Reinhard, in gewohnt beeindruckender Weise. „Nach der Messe haben wir dann noch die lauretanische Litanei in der 2016 renovierten Lorettokapelle gebetet, dies deshalb, weil die erste lauretanische Litanei in der Basilika vom Heiligen Haus in Loreto (Italien) gebetet wurde“, erzählen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Danach ging es zur Stärkung in ein richtiges burgenländisches Dorfwirtshaus in Au am Leithagebirge. Aber auch die Kultur sollte nicht zu kurz kommen und so ging es bei sengender Nachmittagshitze ins Dorfmuseum nach Mönchhof, das von der Familie Haubenwallner errichtet wurde und betrieben wird und in dem die Kultur des Seewinkels der letzten hundert Jahre liebevoll zusammengetragen wurde. Fazit: „Zum Abschluss durften wir noch unseren Durst bei einem netten Heurigen in Mönchhof löschen. Alle haben bis zum Schluss durchgehalten!“