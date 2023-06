Klosterneuburgs Pool-Wasser ist gesichert

Ein Pool im eigenen Garten – ein Traum, den sich immer mehr Menschen erfüllen. Und jedes Jahr zwischen Frühling und Sommer müssen diese meist zunächst ausgelassen, dann geputzt und schließlich natürlich wieder befüllt werden. Und das ist nicht gerade wenig Wasser, was dann durch die Klosterneuburger Wasserleitungen fließt. Alleine das Befüllen eines durchschnittlichen Beckens mit acht mal vier Metern erfordert bis zu 80.000 Liter Wasser. Mancherorts werden daher bereits Gegenmaßnahmen getroffen und das Befüllen von privaten Pools verboten.

In Klosterneuburg und den Katastralgemeinden ist das derzeit noch kein Problem. Man muss – wie sonst auch beim Verbrauch von Wasser – jeden entnommenen Kubikmeter Wasser bezahlen. Allerdings kann natürlich in Notsituationen auch für die Babenbergerstadt und die Katastralgemeinden ein Befüllungsverbot vom Bürgermeister ausgesprochen werden. In manchen Gemeinden, wie etwa Friedberg in der Steiermark, werden dann bei Zuwiderhandlung von solchen Verboten Strafen in Höhe von bis zu 3.000 Euro fällig.

Davon ist Klosterneuburg derzeit aber noch nicht betroffen. Nicht mal wenn viele Menschen gleichzeitig ihre Pools einlassen, kann es zu Problemen kommen. „Da Kundinnen und Kunden über ihren Hausanschluss und den eingebauten Wasserzähler nur eine bestimmte Leistung an Wasser (Kubikmeter/Stunde) erhalten und das Gesamtsystem auf diese Menge ausgelegt ist“, erklärt Markus Presle (VP), der als Stadtrat für die Wasserversorgung der Stadtgemeinde zuständig ist.

Ablassen in Bäche grundsätzlich verboten

Aber nicht nur das Befüllen von Pools kann zu Problemen führen, sondern auch beim Entleeren kommt es immer wieder zu Überschreitungen. Gerade wenn Pool- beziehungsweise Teichbesitzer das Wasser nicht in die Kanalisation ablassen, sondern in Bäche. „Dies ist grundsätzlich verboten. Und dies ist auch unabhängig vom Wasserzustand nicht erlaubt“, appelliert Presle an die Vernunft der Poolbesitzerinnen und Besitzer, egal ob der heimische Schwimmplatz mit Salz, mit Chlor oder ganz naturbelassen ist.