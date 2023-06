Jenseits von Gut und Böse: Diskussion im Stift Klosterneuburg

Die Ausstellung „Die guten Werke“ beschäftigen sich mit dem weiten Bereich der christlichen Nächstenliebe. Bei Matthäus (Mt 25, 34-46) greifbar gemacht durch die „Sechs leiblichen Werke der Barmherzigkeit“: Hungernde speisen – Dürstenden zu trinken geben – Nackte bekleiden – Fremde aufnehmen – Kranke besuchen – Gefangene besuchen – und das später angefügte Werk: Tote begraben.

Versucht man dies auf die heutige Zeit umzulegen, so zeigt sich die große Aktualität des Themas: Spontan assoziiert man Begriffe wie Entwicklungshilfe, Flüchtlingsbetreuung, Krankenpflege, Obdachlosenfürsorge, aber auch die Palliativbewegung, Bestattungswesen und vieles mehr. Dies erscheint wichtiger denn je.

Wir leben jedoch in Zeiten, in denen zunehmend der Wille, Gutes zu tun, lächerlich gemacht wird. Der gute Mensch wird als „Gutmensch“ zum Spott- und Schimpfwort. Wer lange genug über gute Menschen spottet, wird sich irgendwann schämen, ein solcher sein zu wollen. Die bösen Worte bereiten bösen Taten vor sowie die guten Worte die guten Taten. Egoismen anstelle von Solidarität. Warum gibt es das Böse? Existiert es in jedem von uns? Kann Religion etwas zur Gesellschaft des Miteinander beitragen? Oder spaltet sie uns?

Zu diesen Fragen werden zwei öffentliche Diskussionen veranstaltet. Kooperation mit „radio klassik Stephansdom“, Live-Stream ist verfügbar.