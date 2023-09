NEOS Klosterneuburg: Im Dialog mit der Hauptstadt

Zum allmonatlichen Klubabend der Klosterneuburger NEOS kam diesmal die Wiener Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Dolores Bakos. Sie sprach zu den Themen Gleichstellung, Integration und zur rot-pinken Fortschrittskoalition

An jedem ersten Dienstag im Monat laden die Klosterneuburger Pinken zum Klubabend. Der Ehrengast des Monats September kam diesmal aus der Bundeshauptstadt Wien in Person der Gemeinderätin und Landtagsabgeordneten Dolores Bakos, die im NEOS Rathausklub als Sprecherin für Frauen, Integration und Internationales fungiert. Der Abend stand daher auch ganz im Zeichen dieser Themen. Wie können die Interessen von Frauen in der Politik mehr Gehör finden? Wie kann man sie innerhalb und außerhalb der Politik besser fördern? Aber auch: Wie sieht gelungene Integration aus?

Der Abend war für beide Seiten ein Gewinn

„Durchs Reden kommen die Leut‘ zam“, heißt es ja bekannterweiser. Und an Gesprächsstoff hat es nicht gemangelt: Erfahrungswerte aus Wien wie aus Klosterneuburg wurden genauso ausgetauscht wie aktuelle Herausforderungen diskutiert. Das engagierte und debattierfreudige Team der NEOS Klosterneuburg haben inspirierende Ideen und innovative Vorschläge, die ich definitiv mitnehmen werde“, so die Wiener Gemeinderätin Dolores Bakos.

NEOS Klosterneuburg Stadtrat Clemens Ableidinger freute sich sehr über den hohen und sachkundigen Besuch aus Wien: „Gleichberechtigung und Integration sind nicht einfach zeitgeistige Themen, sondern berechtigte Anliegen, die bewältigt werden müssen. Besonders bei ersterem müssen wir uns auch als Klosterneuburger Ortsgruppe an der Nase nehmen. Mit 33 Prozent Frauenanteil innerhalb der Gemeinderatsfraktion sind wir auf einem guten Weg, aber von einem echten Gleichgewicht noch entfernt.“