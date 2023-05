Bürger:innenstunde & Klubabend: Klosterneuburgs NEOS laden ein

Der Umweltsprecher der NEOS im Parlament kommt am Dienstag, den 6. Juni nach Klosterneuburg

Umwelt und Nachhaltigkeit zählen zu den wichtigsten Themen der heutigen Zeit und auch die Gemeinden sind gefordert ihren Beitrag zu leisten. Wie gute Umweltpolitik aussehen kann und wie man sie bestmöglich für die kommunale Ebene übersetzt, wollen die Klosterneuburger NEOS in ihrem allmonatlichen Klubabend diskutieren. Zu diesem Zweck laden sie den Nationalratsabgeordneten und Umweltsprecher der NEOS, Michael Bernhard, in die Babenbergerstadt. Dieser Klubabend findet statt am Dienstag, den 6. Juni um 18 Uhr im Stiftsrestaurant Leopold. Jeder ist willkommen. Um Anmeldung wird gebeten an clemens.ableidinger@neos.eu

NEOS Klosterneuburg starten Bürger:innenstunde

Ab Juni laden die Stadt-Pinken an jedem ersten Freitag im Monat zum persönlichen Gespräch

Haben Sie Fragen zu aktuellen Gemeindethemen, brauchen Sie Unterstützung bei einem Behördengang oder haben Sie einfach eine gute Idee zur Verbesserung der Lebensqualität in Klosterneuburg? Dann können Sie ab sofort an jedem ersten Freitag im Monat um 15:00 ins Caféhaus Holler kommen, wo NEOS-Stadtrat Clemens Ableidinger eine Bürger:innenstunde abhalten wird.

„Ich bin natürlich weiterhin wie bisher telefonisch und per Mail erreichbar. Die Bürgerstunde soll aber für all jene da sein, die das persönliche Gespräch bevorzugen, um ihre Anliegen zu besprechen. Selbstverständlich ohne Anmeldung oder großem Trara.“, erläutert Stadtrat Clemens Ableidinger seine Motivation, das Format der Sprechstunde wiederzubeleben.

Der erste Termin ist am Freitag, 2. Juni um 15:00 im Caféhaus Holler.

