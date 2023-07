Tierquälerei in Kierling: Biber durch Armbrust getötet

Seit einiger Zeit lebte ein Biber im Kierlingbach. Dessen Aktivitäten haben nicht jedem gefallen. Nun kam es aber zu einer Attacke, die auch vom Landeskriminalamt (LKA) Abteilung Umweltkriminalität strafrechtlich untersucht wird.

Am Freitagvormittag entdeckte ein Mitarbeiter einer Baufirma das verletzte Tier im Kierlingbach Höhe Hauptstraße 65. Das sichtlich geschwächte Tier, in dessen Körper noch zwei Pfeile steckten - einer im Kopf, einer in der Hüfte - konnte dann von der Polizei Klosterneuburg und der Tierhilfe Klosterneuburg eingefangen und ins Tierheim Parndorf für eine Not-OP gebracht werden.

„Der Biber hat zwar die OP überstanden, ist dann auch noch mal aus der Narkose aufgewacht, aber leider seinen vielen inneren Verletzungen erlegen“, ist Angelika Fuchs, Obfrau der Tierhilfe Klosterneuburg, noch immer geschockt. Anscheinend wurden vier bis fünf Pfeile auf das Tier abgefeuert.

„Nach der Art der Pfeile ist davon auszugehen, dass sie von einer Armbrust stammen“, berichtet Johann Baumschlager, Pressesprecher der Landespolizeidirektion NÖ. Die Ermittlungen wurden nun vom LKA übernommen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. „Zwei Fragen sind dabei wichtig: Wer hat an den Tagen um den Freitag im Nahbereich des Kierlingbachs etwas Auffälliges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Täter machen“, bittet Baumschlager um Mithilfe. Hinweise - die auch vertraulich behandelt werden können - können unter 059 133/30 333 an die Ermittler gemacht werden.

Zusammenhang mit früheren Fällen

Es ist nicht das erste Mal, dass in Klosterneuburg ein Tier mit Pfeilen verletzt wird. In den letzten Jahren wurden bereits ein Fuchs und ein Schwan auf diese Art und Weise verletzt. Nun prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang. „Der Verdacht liegt nahe, dass es hier einen Zusammenhang gibt“, bestätigt Baumschlager.