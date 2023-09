Corona-Pionier Katinger im Interview: „Brauche keine zweite Pandemie“

NÖN: Beginnen wir mit einem Zitat von November 2020: „Wenn ein Coronavirus-Impfstoff funktioniert, danken sie dieser kleinen Firma im ländlichen Österreich“...

Katinger: Das ist die Übersetzung eines Artikels des Wall Street Journal. Was die mediale Berichterstattung angeht, haben wir uns darüber am meisten gefreut. Das Wall Street Journal ist nicht irgendein Blatt und es ist auch das, welches von unseren Kunden, die hauptsächlich nicht aus Österreich sind, am ehesten wahrgenommen wird. Der Artikel war außerdem sehr gut recherchiert.

Wenn wir noch weiter zurückblicken: Wie war der Moment, als Sie gemerkt haben, Sie sind da an was ganz Großem dran?

Katinger: Ehrlich gesagt, eine Erleichterung! Das war schon eine sehr stressige Zeit vom Arbeitspensum her. Viele Unternehmen, Gastronomie, Tourismus, Kultur und so weiter konnten gar nicht aktiv sein. Und wir hatten die Chance, aktiv zu sein und womöglich etwas beitragen zu können. Das war natürlich sehr motivierend. Wir haben an mehreren Projekten gearbeitet, man kennt BioNTech, aber wir haben für drei, vier andere auch gearbeitet. Und wir waren sehr erleichtert, dass es funktioniert hat, das kann man in der pharmazeutischen Entwicklung ja nicht vorhersehen.

Was war Ihre Aufgabe in der Impfstoff-Herstellung?

Katinger: Unsere Aufgabe war am Anfang, im Auftrag von BioNTech den Produktionsprozess und Analysenmethoden für den Impfstoff aufzusetzen. Wir haben das Herstellverfahren hier etabliert und expandiert. Also alles, was notwendig ist, um die Verfahrensentwicklung zu machen und die klinischen Chargen bei uns herzustellen und dann auch beim Marktmaterial dabei zu sein. Zur Zeit der Zulassung war jede Produktionskapazität wichtig und da war unsere ja schon etabliert. Wir haben in der Zeit – von September 2020 weg bis Mitte 2021 – etwa 40 Millionen Dosen für den Markt produziert. Parallel sind in dem Netzwerk BioNTech/Pfizer Produktionskapazitäten erstellt worden, auch mit Einschulung durch Polymun, die dann deutlich größere Mengen herstellen und damit alles tragen konnten.

Das klingt nach einer enormen logistischen Herausforderung.

Katinger: War es auch. So einen hohen Bedarf hatte man sonst nie, das waren ganz andere Dimensionen, auch mit hohem Zeitdruck. Ich war damals wirklich erstaunt, wie viel in kürzester Zeit gemacht wurde – Produktionen, Zulassungen, und wie schnell das organisiert wurde. Das war sehr beeindruckend. Noch dazu ist die Pharmaindustrie normalerweise keine schnelle.

Und warum ging es dann doch so schnell? Weil viele Player Geld investiert haben?

Katinger: Natürlich braucht es auch Geld. Es braucht aber auch die Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen. Dass man etwa schon die nächste Phase vorbereitet, obwohl man das Ergebnis der Phase davor noch nicht kennt. Damit man, wenn man die Entscheidung hat, sofort weitermachen kann. Das macht man normalerweise aus ökonomischen Gründen hintereinander. Und man muss sagen, bei den Behörden waren sicher Sonderbedingungen, weil diesen Projekten Priorität eingeräumt wurde – da fehlt an der Prüfung nichts, sondern die Sachen hatten weniger Wartezeit.

Im Worst Case hätte man sonst alles wegwerfen müssen?

Katinger: Ja, zum Beispiel. Man schaut jetzt bei der Coronaimpfstoff-Entwicklung auf die Erfolgreichen, man hat aber nicht so oft den Blick auf die, die es nicht waren. Es gab sehr viele Ansätze für Impfstoffe und Therapien, von denen haben es die meisten nicht geschafft und die sind auf ihren Investitionen sitzen geblieben. Je länger die Entwicklung, desto teurer ist es.

Was kann man aus der Corona-Impfstoff-Entwicklung mitnehmen?

Katinger: Man lernt mit jedem Projekt dazu. Viren haben zum Teil ähnliche Strukturen. Corona, genauso wie Influenza oder HIV bestehen etwa an der Oberfläche aus Spikes mit drei gleichen Untereinheiten. Die Funktionsweise ist ähnlich – die sollen sich an einem Rezeptor andocken und das Virus in die Zelle hineinziehen.

Ist man dadurch einem HIV-Impfstoff näher?

Katinger: HIV ist ein super schwieriges Kapitel, weil sich HIV ins Genom integrieren kann. Das heißt: Sobald es einmal drinnen ist, ist es drinnen und kann nicht mehr abgeschüttelt werden. Um das wirklich zu verhindern, müsste man erreichen, dass alle Viren abgefangen werden, bevor sie überhaupt in eine Zelle eindringen. Von den Mechanismen her lernt man immer dazu, aber es ist nicht so, dass es deshalb eine exakte Vorlage gibt. Es muss jedes Problem für sich gelöst werden.

Wie weit ist die HIV Forschung generell? Und was wird dazu in Klosterneuburg geforscht?

Katinger: Wir sind seit Bestehen in dem Bereich tätig. Begonnen haben wir mit Antikörpern, das war ein therapeutischer Ansatz. Leider hat das nicht so funktioniert, wie wir das gerne gehabt hätten, aber man hat daran gelernt. Über die Antikörper sind wir zu Antigenen gekommen als Impfstoff-Kandidaten, und da waren wir sehr lange in Forschungsprojekten, hauptsächlich Projekte der Europäischen Union. Leider ist durch den Brexit unser wichtigster Koordinator, das Imperial College London, weggefallen. Aber wir arbeiten auch im Auftrag von anderen und machen neue Antigene, die dann in klinische Studien gehen. Es ist ein wirklich schwieriges Feld und wir können keine unmittelbaren Durchbrüche erhoffen. Da geht es vielleicht mehr um Erkenntnisgewinn mit der kleinen, kleinen Hoffnung, dass es irgendwann gelingt.

Plakativ gefragt: Wann wird es einen HIV-Impfstoff geben?

Katinger: Da traue ich mich gar nichts zu sagen. Der richtige Durchbruch – das ändere ich noch, und dann funktioniert es – fehlt noch.

Welche anderen Schwerpunkte setzt Polymun?

Katinger: Es ist nicht so, dass wir Schwerpunkte setzen. Im Wesentlichen arbeiten wir im Auftrag, also an dem was unsere Kunden entwickeln und an uns herantragen. Die Gemeinsamkeit der Projekte ist die Herstelltechnologie, aber kein einzelnes Anwendungsgebiet. Es ist einiges aus dem Bereich Onkologie dabei, es sind andere Impfstoffe dabei. Für mich sind derzeit die spannendsten Projekte im Bereich „gen editing“. Da sind im Genom Defekte, die man ausbessern oder kompensieren will. Durch die mRNA-Technologie gibt es jetzt etliche Anwendungen in diese Richtung, das ist sehr spannend.

Gene und Gentechnik – da sind wir bei Schlagwörtern, die nicht immer gut ankommen. In Österreich ist die Wissenschaftsskepsis auch sehr hoch. Merken Sie das selbst?

Katinger: Im medizinischen Bereich weniger. Die Ablehnung, die es in deutschsprachigen Ländern gibt, bezieht sich eher auf Pflanzen, Tierzucht und Lebensmittel. In dem Bereich sind wir nicht tätig. Ganz am Anfang hat es eine Tangente zur Medizin gegeben: In Deutschland wurde verhindert, Insulin rekombinant zu produzieren, jetzt kaufen sie es aus dem Ausland. Heutzutage würde sich diese Frage aber nicht mehr stellen.

Kann man Wissenschaftsskepsis mit besserer Bildung bekämpfen?

Katinger: Wenn ich das wüsste, wüssten es viele andere auch und wir hätten das Problem nicht. Wissen ist immer eine gute Basis. Es gibt sicher einen Grundstock an Allgemeinbildung – je besser das ist, desto weniger können sich absurde Dinge durchsetzen. Wenn ich nicht weiß, dass es Zellen, Viren oder Bakterien gibt, dann kann eine Krankheit auch Magie sein. Um Mythen auszuräumen – etwa eine Krankheit kommt von schlechten Winden, wie man das bei Malaria früher geglaubt hat – ist Wissen eine Basis, aber alleine reicht das nicht. Was es braucht ist Vertrauen und da stellt sich die Frage, wie kann man Vertrauen schaffen.

Haben Sie da eine Antwort?

Katinger: Das ist so eine schwere Frage, die sich so viele stellen. Es ist die Frage der Glaubwürdigkeit von Institutionen – seien das Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, Medien, NGOs, wer auch immer. Das ist nicht spezifisch für die Pharmaindustrie. Was es aber etwa für die Pharmaindustrie gibt: Wenn man sich irgendwelche TV-Serien anschaut, wird man immer eine Folge mit einer bösen Pharmafirma finden, die irgendein mieses Mittel mit aller Gewalt in den Markt drücken will. So eine Folge hat so ziemlich jede Krimiserie, das hat Castle, genauso wie der Bulle von Tölz. Das allgemeine Bild wird davon schon auch geprägt.

Kommt das Misstrauen also durch die Medien?

Katinger: Ich glaube eher, viele Leute projizieren erlebte Ungerechtigkeiten. Die, die misstrauen, misstrauen aus anderen Gründen – sie sind im Leben schon einmal enttäuscht worden – von Behörden, Menschen et cetera. Die kann man abholen mit „Die betrügen dich auch“. Diese Einstellung war schon immer da, und mit den sozialen Medien ist es greifbarer geworden.

Kommen wir zurück zu Polymun. Wie geht es denn weiter? Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in zehn Jahren?

Katinger: Ich habe nicht den großen Überplan. Was mich interessiert und immer schon interessiert hat, sind die konkreten Projekte. Unser jetziger Vorteil, auch durch den zusätzlichen Erfolg bei der Corona-Impfung, ist, dass wir jetzt noch mehr Anfragen haben und spannende Projekte auswählen können.

Wird so ein großer Wurf wie der Corona-Impfstoff wieder gelingen?

Katinger: In dieser Konstellation bitte nicht! Ich brauche wirklich keine zweite Pandemie. Und die Konstellation war so spezifisch, dass man das in der Art gar nicht sagen kann. Es gibt natürlich viele Krankheiten, bei denen es einen großen medizinischen Bedarf gibt, die haben aber oft nicht so einen großen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft. Wenn es eine Krankheit gibt, unter der die Betroffenen stark leiden, oder die eine hohe Mortalität aufweist, wäre es toll, wenn es da einen ähnlichen Erfolg gibt. Aber so schnell – also innerhalb von einem Jahr – wird es wohl nicht gehen.