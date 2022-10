Klosterneuburg: Zwei Drittel für VdB

Der Bundespräsidenten ist gewählt und hat bundesweit im Großen und Ganzen das Erwartete bestätigt. Alexander Van der Bellen ist für weiter sechs Jahre Bundespräsident. Die 50 Prozenthürde hat der amtierende Bundespräsident – knapp, aber doch – geschafft.

Was beim Klosterneuburger Wahlergebnis auffällt, ist die Deutlichkeit, in der Van der Bellen seinen Sieg einfuhr: Zwei Drittel der Klosterneuburger wählten ihn. Auch das schlechte Abschneiden der FPÖ in der Stadt, mit nur 9 Prozentpunkten, ist bemerkenswert.

Was sagen die Stadt-Politiker zum Wahlergebnis?

„Diese Wahl bildet den politischen Trend ab. Immer mehr Stimmen werden auf immer mehr Wahlmöglichkeiten aufgeteilt. Trotzdem ist das Wahlergebnis eindeutig und klar“, meint etwa Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP). Auffällig war für ihn das schwache Ergebnis der klar regierungskritischen Kandidaten versus dem Amtsinhaber und Dominik Wlasny. Schmuckenschlager: „Wlasny ist erfolgreich gelungen auch junge Menschen zur Wahl zu bringen.“

Mit einem Sieger, der aus den eigenen Reihen stammt, hatten die Klosterneuburger Grünen ganz besonders viel Freude. „Dass Van der Bellen schon im ersten Wahlgang ein gutes Ergebnis einfahren wird, war mir bereits vor zwei Wochen klar“, so Fraktionschef Sepp Wimmer . Wieso? „Die Grünen hatten vor zwei Wochen am Stadtplatz eine VdB-Info- Veranstaltung. So freundlich habe ich die Menschen noch nie bei einer Wahlkampfveranstaltung erlebt.“

Van der Bellen wäre der verlässliche Ruhepol, den die Menschen in diesen turbulenten Zeiten bräuchten. „Ich bin auch ein wenig stolz, mit ihm in der Grünen Familie ein Stück des Weges gemeinsam gegangen zu sein“, so Wimmer.

Für die SPÖ, die Van der Bellen ja offen unterstützte, ein gutes Ergebnis. Fraktionschef Karl Schmid : „Bei sieben Kandidaten 54 Prozent zu erreichen – da kann man nur gratulieren.“ Es zeige, dass die Menschen Stabilität wünschen. Schmid: „Ob das die Regierung allgemein vermittelt, stelle ich infrage. Speziell in diesen schwierigen Zeiten wird’s dank der Teuerungen und darauf folgenden Unruhen wichtig sein, dass das Staatsoberhaupt das Maß der Dinge findet, und vermittelt, was Österreich für eine Rolle einzunehmen hat.“

So gar nicht traurig zeigt sich die Klosterneuburger FPÖ über das doch dürftige Ergebnis und meldete sich eher humorig zu Wort. „Ich gratuliere der First Lady zur Wiederwahl ihres greisen Gatten“, postuliert FPÖ-Fraktionschef Josef Pitschko. Und weiter: „Dem senilen Bundespräsidenten wünsche ich die erforderliche Gesundheit und Agilität, dass er die First Lady noch zu vielen Staatsbesuchen und Festspieleröffnungen mitnehmen kann. Ich freue mich für den Hund des Bundespräsidenten, dass er weiterhin in den vertrauten Räumlichkeiten der Hofburg herumtollen kann und vom psychischen Stress eines Ortswechsels verschont bleibt.“

Und Pitschko zum Klosterneuburger Ergebnis: „Vom restlichen Drittel konnte sich der freiheitliche Kandidat den größten Anteil sichern und mit 9,2 Prozent den zweiten Platz erreichen.“ Klosterneuburg sei als Hauptstadt der Speckgürtelgrünen für die Freiheitlichen traditionell ein hartes Pflaster. Dieses Ergebnis „lässt uns Freiheitliche aber eine höhere Mandatszahl im nächsten Klosterneuburger Gemeinderat erhoffen“, so Pitschko.

„Ich gratuliere Alexander Van der Bellen zu seinem deutlichen Wahlsieg“, zeigt sich NEOS-Chef Clemens Ableidinger erfreut. In Zeiten der Verunsicherung sei das Ergebnis ein wichtiger Beitrag zur Stabilität der Republik. Gleichzeitig sei Van der Bellen nun gefordert, „als Wächter der Demokratie bei tatsächlichen aber auch moralischen Verfehlungen der Bundesregierung einzugreifen“, so Ableidinger.

