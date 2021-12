Immo-Preise: Klosterneuburg ist nicht das teuerste Pflaster

Auch wenn man am Klosterneuburger Ölberg bereits Grundstückspreise jenseits der 1.000-Euro-Marke pro Quadratmeter zahlen muss, im Vergleich zu Tirol fühlt sich das wie ein Schnäppchen an.

Kitzbühel in Tirol bleibt weiterhin ein besonders teures Pflaster für Häuser und Villen. Auch heuer im zweiten Quartal sind dort bei Wohnimmobilien-Transaktionen die höchsten Preise in ganz Österreich erzielt worden.

In Aurach bei Kitzbühel wechselten zwei Villen für 16,4 beziehungsweise 9,8 Millionen Euro den Besitzer, in Kitzbühel selbst ein Einfamilienhaus für 14,8 Millionen Euro. Das zeigt eine Grundbuch-Auswertung durch die Plattform „willhaben“ und Experten von IMMOunited.

Und wo liegt hier die Babenbergerstadt? Nein, noch immer nicht an den Folgeplätzen, denn auf den Plätzen vier und fünf lagen jeweils Einfamilienhäuser in Wien-Döbling, die für 9,8 beziehungseise 8,5 Millionen Euro erworben wurden. In Klosterneuburg und Perchtoldsdorf lagen die höchsten Preise bei Einfamilienhäusern bei „nur“ 2,1 und 1,9 Millionen Euro.

Zum Vergleich: Im Burgenland ging das kostspieligste Einfamilienhaus für 890.000 Euro in Breitenbrunn am Neusiedler See weg, gefolgt von Einfamilienhäusern in Purbach und Gols für 700.000 und 620.000 Euro.

Alle Immo-Verkäufe zusammen betrachtet, war die teuerste Transaktion in ganz Österreich ein Zinshaus in Wien-Innere Stadt, das für 44,3 Millionen veräußert wurde, gefolgt von einem Gebäude in Vösendorf (NÖ) für 43,8 Millionen Euro und einem Gebäude in Wien-Fünfhaus für 40,8 Millionen Euro.

Teuerster Deal hingegen im Burgenland: ein Gebäude in Mattersburg für 4,6 Millionen Euro.