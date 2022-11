Der Advent lässt Klosterneuburgs Stift erstrahlen

Das Advent-Zentrum in der Oberen Stadt verlagert sich: Erstmals bietet das Stift Klosterneuburg die Kulisse für den Weihnachtsmarkt – stimmungsvolles Ambiente inklusive.

Das über 900 Jahre alte Wahrzeichen der Stadt verzaubert mit magischem Flair: In den Stiftshöfen offerieren heimische Aussteller Leckereien und kunsthandwerkliche Produkte.

Außerdem locken ein umfangreiches Kinder- und Bühnenprogramm, eine weihnachtliche Krippenausstellung im Marmorsaal und Konzerte in der Stiftskirche die Gäste, die die beeindruckende Kulisse des Stifts außen, wie auch unterirdisch und in den Innenhöfen erleben können. Der Adventmarkt öffnet am Samstag, 26. November (siehe unten).

Der strahlende Startschuss für den Advent fällt schon früher, und zwar am Mittwoch, 23. November. „Illumina“-Lichtergarten ermöglicht einen besonderen Blick in den sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Konventgarten.

Auf einem Rundweg durch diesen verborgenen Garten, die Kellergasse, den Kuchl- und Leopoldihof genießen Besucherinnen und Besuchern historische und stimmungsvolle Licht- und Klanginstallationen sowie faszinierende Gebäudemappings. Und das der Zeit angepasst: „Sparsamer Energieverbrauch ist für uns ein großes Thema, darum wurde bei der Erschaffung dieses Lichtergartens genau darauf geachtet, den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten“, wird betont.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.