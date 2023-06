Martin Petrowicz&Matyas Finsinger: „Klosterneuburg war ein Glücksfall“

Juni ist Pride Month. Das bedeutet: Sichtbarkeit, Schutz und Hochleben der LGBTQI+ Community. Die Regenbogenfahne schmückt dann auch das Klosterneuburger Rathaus. Wenn dies vielleicht auch nur ein kleines Zeichen ist, spielt es doch für viele Menschen eine große Rolle.

Zwei dieser Menschen sind Martin Petrowicz und Matyas Finsinger. Sie haben sich im letzten November im Rathaus der Babenbergerstadt das Ja-Wort gegeben.

Martin Petrowicz lebte viele Jahre mit seinem Partner in ihrem Häuschen in Höflein. Vor einigen Jahren verstarb sein Partner allerdings und Petrowicz war vier Jahre lang alleine. Nach einer Zeit der Trauer wünschte er sich wieder einen festen Partner. „Ich wollte nicht alleine bleiben, ich wollte einen Partner für lange Zeit, nicht nur Dates“, erzählt Petrowicz. Von einem Nachbarn bekam er dann den Tipp, es doch einmal über eine seriöse Online-Plattform zu versuchen.

Und genau das probierte er dann aus. Allerdings war dieses Vorhaben anfangs nicht von großem Erfolg gekrönt. Die meisten Männer, die er so kennenlernte, wohnten weit weg oder passten einfach nicht. Also entschloss sich Petrowicz seine Mitgliedschaft nach einem halben Jahr zu kündigen. Und in dieser Kündigungsfrist kam dann die Nachricht, auf die er die ganze Zeit gehofft hatte.

Matyas Finsinger fand das Profil von Petrowicz interessant und bekundete sein Interesse. So wurden Fotos ausgetauscht und die ersten Nachrichten geschickt. Am 24. Mai 2020 sollte dann das erste Date stattfinden. Im „Café Sperl“ in Wien. Allerdings hatte das aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen.

Zeichen für Toleranz und Offenheit

„Einerseits jetzt weiß ich nicht, was jetzt passiert, aber ich habe es leichter, weil wenn jemand kommt, dann ist das er“, berichtet Petrowicz von dem ersten persönlichen Treffen. Als Alternative suchten die beiden das „Café Savoy“ am Naschmarkt auf - ein Lokal, in dem sich auch viele gleichgeschlechtliche Paare treffen. Schnell stand für beide fest, dass es ernst wird.

„Es war mitten in der Pandemie. Zwei Verrückte, die sich so was trauen“, schwelgt Finsinger in den Erinnerungen. Die beiden frisch Verliebten genossen diese Wochen, in denen sie auch viel Zeit in Höflein verbrachten. Und zu ihren Geburtstagen - beide sind Sternzeichen Waage - verreisten sie auch zum ersten Mal gemeinsam. Nach Athen. Dort konnten sie ihren gemeinsamen Hobbys - Kunst, Kultur, gutes Essen und interessante Bekanntschaften - nach gehen. Irgendwann stellte dann Finsinger die Fragen aller Fragen. Unspektakulär in der Küche, und für Petrowicz war klar, dass es nur eine Antwort geben kann: Ja.

Doch bei der Vorbereitung der Hochzeit stellten die beiden fest, dass es gar nicht so einfach war, während der Pandemie die notwendigen Unterlagen zu erhalten. Vor allem nicht für Finsinger, der die italienische Staatsbürgerschaft besitzt. „Klosterneuburg war ein Glücksfall“, ist Finsinger immer noch froh, dass es dann doch in der Babenbergerstadt einfach und unkompliziert war, einen Hochzeitstermin zu bekommen. Am 18. November 2022 war es dann so weit und sie gaben sich im Festsaal des Rathauses das Ja-Wort. Die Hochzeitsbilder wurden anschließend in der stimmungsvollen Atmosphäre des Stifts Klosterneuburg aufgenommen.

Ihre Liebe und Partnerschaft können die beiden auch offen in Klosterneuburg, Österreich und auch im Ausland ausleben. Ohne persönlich Ressentiments zu erleben. „Ich bin durch die ganze Welt gereist. Nordamerika, Südamerika, Asien immer als Paar mit jemandem und habe nie Probleme gehabt“, freut sich Finsinger, dass die Welt auch allgemein immer toleranter wird. „Je kultivierter und offener eine Kulturgruppe ist, desto weniger Probleme wird es geben. Je verschlossener und je niedriger das Wissen ist, haben sie dann meistens Angst vorm Fremden, vorm Verschiedenen“, sind sich die beiden sicher. Aber dennoch finden die beiden, dass ein Pride Month als Aktion oder eben eine Regenbogenfahne vor dem Rathaus als Symbol, wichtige Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft sind und bleiben.

Auch vom Rathaus Klosterneuburg wehte bereits die Regenbogenfahne. Foto: Djawadi

