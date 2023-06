Ferienspiel bis Jugendkarte: Das Sommerangebot in Klosterneuburg

Der Sommer kann mit dem vollen Angebot für die Ferien aufwarten. Familien sollen den Sommer in Klosterneuburg entspannt genießen können. Wenn wegfahren nicht oder nicht im gewünschten Ausmaß möglich ist, schafft die durchgehende Betreuung im Sommerkindergarten oder Hort-Abhilfe.

Sommerkindergarten

Die NÖ Landeskindergärten sind in den Ferienwochen eins bis vier und sechs bis neun in Betrieb. In den Ferienwochen vier und sechs (24. Juli bis 13. August) wird zusätzliche Betreuung in den Kindergärten Anton Bruckner Gasse und Käferkreuzgasse geboten.

In den Schulen gibt es über das schuleigene Angebot hinaus integrative Hort- und Ferienbetreuung

Volksschule Albrechtstraße 3. Juli bis 4. August sowie 21. August bis 1. September

Volksschule Hermannstraße 3. bis 21. Juli

Volksschule Weidling vom 3. bis 21. Juli sowie 21. August bis 1. September

Details und Kosten unter www.klosterneuburg.at/Ferienbetreuung

Wochenweise Ferienbetreuung in den Schulen und von privaten Anbietern

Der Ferienhort in den Schulen und private Anbieter garantieren mit einem attraktiven Programm, Sportwochen, Waldferienwochen, Lernwochen, Deutschkursen und vieles mehr, dass wirklich Jede und Jeder seine idealen Ferien in Klosterneuburg verbringen kann. Das gesamte Angebot ist im Internet unter www.klosterneuburg.at/familienmatrix, Suchbegriff „Ferienbetreuung“, zu finden.

37. Klosterneuburger Sommerferienspiel

Spiel, Sport, Spaß und Unterhaltung stehen beim 37. Klosterneuburger Ferienspiel auf dem Programm. Anmeldungen beim Jugendreferat unter Tel. 02243 / 444 - 222 bzw. schriftlich unter jugendreferat@klosterneuburg.at, oder auf der Website https://shop.eventjet.at/ferienklosterneuburg. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist wie immer gratis. Anmeldung erforderlich! Teilnahme, wenn nicht anders angegeben ab sechs Jahren.Termine: 3. Juli bis 1. September

Mehr Infos: www.klosterneuburg.at/Ferienbetreuung

Vergünstigungen und Erleichterungen

Klosterneuburger Familienkarte: Mit der Familienkarte gibt es bis zum vollendeten 15. Lebensjahr freien Eintritt für Kinder ins Strandbad Klosterneuburg sowie ins Happyland – in Begleitung einer Eintritt zahlenden, erwachsenen Person. Sie ist gegen Nachweis der Hauptmeldung in Klosterneuburg im Meldeamt zu beziehen – nur gegen telefonische Voranmeldung. Tel. 02243 / 444 – 213, 214, 215, 216, 254, E-Mail: meldeamt@klosterneuburg.at

Ferienbetreuungsscheck: Familien mit geringem Einkommen können den „Ferienbetreuungsscheck“ der Stadtgemeinde Klosterneuburg lösen. Dieser Scheck ist ein Fördermodell für Familien, bei dem je nach Einkommenssituation bis zu € 50,- Zuschuss pro Ferienbetreuungswoche und Kind lukriert werden können. Er kann bei allen in der Stadt registrierten Betreuungseinrichtungen eingelöst werden. Das Formular steht unter www.klosterneuburg.at unter dem Suchbegriff „Ferienbetreuungsscheck“ zum Download bereit. Tel. 02243 / 444 - 222, E-Mail: jugendreferat@klosterneuburg.at

Mit der Jugendkarte „jCard“ gratis ins Strandbad: Erstmals geht die Sommeraktion der Jugendkarte an den Start: Während der Ferien können heuer alle mit gültiger jCard in der ersten sowie letzten Ferienwoche gratis ins Strandbad Klosterneuburg. Alle jCard-Besitzer können im Sommer 2023 erstmals gegen Vorweis der gültigen jCard das beliebte Klosterneuburger Strandbad kostenlos besuchen. Damit können die Ferien auch bei großer Sommerhitze so richtig erholsam gestartet werden und im August die letzten freien Tage in vollen Zügen genossen werden, bevor der Schulalltag von Neuem beginnt. Die jCard gilt für Jugendliche von zehn bis 20 Jahren, die jCardPLUS bis 24 Jahre. Die Aktion ist gültig in der ersten Ferienwoche, 1. bis 8. Juli, sowie in der letzten, 26. August bis 3. September – in Verbindung mit einem Lichtbildausweis (zum Beispiel Schülerausweis). Kontakt: E-Mail jcard@klosterneuburg.at, Tel.: 02243 / 444-222, jCard-Office: Rathausplatz 25 (Nebeneingang der Babenbergerhalle). www.jcard.at

Familienkompass

Die Babenbergerstadt hat viel zu bieten, vor allem für Familien – hier gilt es, den Überblick zu bewahren! Weit über 300 Dienstleistungsangebote sind im Familienkompass zu finden. In der Onlineplattform der Stadtgemeinde werden nach Altersgruppen gestaffelte Ergebnisse geliefert, diese können mit den verschiedenen Themenbereichen verknüpft werden: www.klosterneuburg.at/familienkompass