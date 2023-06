Sommerliches Lesen und Schreiben

Passend zum Beginn der Sommerferien bringt die Bücherei Kierling ihre Besucherinnen und Besucher mit ihrem Programm in die richtige Stimmung. Am Samstag, 26. Juni, findet ein Lesekreis in der Bücherei statt, bei dem Eindrucke zum Buch „Über Menschen“ von Juli Zeh geteilt werden. Den Sommer begrüßt die Bücherei am Sonntag, 2. Juli, mit einem Sommerfest. Von 10 bis 16 Uhr finden dazu bei jedem Wetter drei Schreibworkshops mit Brigitte Krech statt: Schreiben für Kinder, autobiografisches Schreiben für Erwachsene und Schreiben für alle zum Thema Sommerreise.

Zusätzlich gibt es nur bei Schönwetter viele Attraktionen und Aktivitäten vor der Bücherei, wie ein Lesepicknick unter der Linde, Geschicklichkeitsspiele auf der Wiese, Kreidemalen und Tempelhüpfen. Weiters findet vormittags Origamibasteln mit Hemali statt und eine Rätselrallye rund um die Bücherei, bei der alle Teilnehmenden sich auf ein Geschenk freuen können. Für das leibliche Wohl wird gesorgt und der Eintritt ist frei – über eine kleine Spende freut sich die Bücherei Kierling.