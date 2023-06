Kunst im Fokus in der MS Klosterneuburg

Im Rahmen der Begabungsförderung fand dieses Schuljahr eine einzigartige Kooperation zwischen dem „museum gugging“ und der NÖMS Klosterneuburg statt. Ein Semester lang beschäftigten sich die Klassen der Mittelschule ausgiebig mit dem Thema Kunst. Das Projekt „In den Schuhen der Gugginger Künstler“ ermöglichte detaillierte Einblicke in das Leben und Schaffen im Atelier, des Weiteren wurde die Individualität von Kunst und Künstlern in den Fokus gestellt, um mehr Akzeptanz und Selbstvertrauen zu schaffen.

Krönender Abschluss war eine exklusive Vernissage in der Villa Gugging. In dieser feierlichen Atmosphäre konnten 150 geladene Gäste die ausdrucksstarken Projekte der Schülerinnen und Schüler der NÖMS Klosterneuburg bestaunen. Zu sehen waren neben Bildern auch Skulpturen, modische Schöpfungen und Trickfilme, welche zur Gänze in Eigenregie entstanden sind.

„Dieses Projekt war eine großartige Chance für die Jugendlichen unserer Schule, ihre Kreativität und Individualität nicht nur neu zu entdecken, sondern auch für ihre positiven Leistungen anerkannt zu werden“, lobt Direktorin Sabine Geyrhofer.