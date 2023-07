FPÖ Klosterneuburg: „Neues Rathaus ist ein Millionen-Flop“

„Der im Jahr 2018 erfolgte Kauf der Räumlichkeiten der Bezirkshauptmannschaft im Gebäude Tauchnergasse 1-7, Top 23, um etwa sechs Millionen Euro zwecks Übersiedlung der Stadtverwaltung („Neues Rathaus“) hat sich als teurer Flop erwiesen. So sieht es zumindest die FPÖ. FPÖ Stadtrat Josef Pitschko: „Das Projekt 'Neues Rathaus' ist ein Millionenflop.“

Nach der FPÖ wären die Ausgaben bis 30. Juni 2020 für die Räumlichkeiten um etwa eine halbe Million Euro höher als die Einnahmen gewesen. Mitte 2020 wurde ein Planungsstopp angeordnet. Die Kosten für den Generalplaner hätten bereits 442.000 Euro betragen.

Der Gemeinderat beschloss, die Pläne zur Übersiedlung der Stadtverwaltung bis auf Weiteres auszusetzen und die Flächen des Bürogebäudes großteils als Büroflächen zu vermieten. Zuvor mussten jedoch die nach dem Kauf festgestellten erheblichen Brandschutzmängel saniert werden. Pitschko: „Die Kosten hierfür belaufen sich mittlerweile auf annähernd 300.000 Euro.“

"Millionen-Flop" nennt FP-Chef Josef Pitschko den Ankauf von Räumlichkeiten der BH in der Tauchnergasse. Foto: Zwazl

Der Klosterneuburger Rechnungsabschluss des Jahres 2022 wies beim „Neuen Rathaus“ einen Einnahmenüberschuss von 40.000 Euro aus. „Dieser war allerdings nur darauf zurückzuführen, dass das Land Niederösterreich der Stadtgemeinde eine Bedarfszuweisung von 350.000 Euro gewährte. Ohne diese Bedarfszuweisung wäre daher im Jahr 2022 ein Defizit von mehr als 300.000 Euro auszuweisen gewesen“, so Pitschko.

Im Klosterneuburger Budget für das Jahr 2023 stehen den voraussichtlichen Ausgaben von 686.000 Euro geplante Erträge von nur 103.000 gegenüber. Pitschko bemerkt dazu: „Diese Erträge decken gerade die mit 100.000 Euro budgetierten Kosten der Reinigung.“

Zwischenzeitlich beschloss der Gemeinderat gegen die Stimmen der FPÖ die mehrjährige Sanierung des (alten) Rathauses um 14,5 Millionen Euro. FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko kritisierte die dieser Kostenangabe zugrunde liegende Annahme eines jährlichen Baukostenindex von nur 3,5 Prozent und schätzte die tatsächlichen Kosten der Sanierung auf 20 Millionen: „Es ist völlig unrealistisch, bei Inflationsraten zwischen fünf und zehn Prozent Kostenschätzungen mit einem jährlichen Baukostenindex von lediglich 3,5 Prozent vorzunehmen.“

Großer Nutzen für die Allgemeinheit

„Das Gebäude in der Tauchnergasse hat sich in den Jahren, die die Stadt es besitzt, in vielerlei Hinsicht bewährt“, ist der zuständige Stadtrat und Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP) überzeugt. Honeder denkt dabei an die Einrichtung von Teststraßen während der Corona-Pandemie. Ebenso sei das Gebäude mittlerweile Heimstätte wichtiger Organisationen und Dienstleister – wie Rainbows, die Klima- und Energie-Modellregion, oder die BH-Außenstelle – geworden, die für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt einen Mehrwert brächten.

„Am wichtigsten ist aber“, so Honeder weiter, „dass ja schon jetzt einige Bereiche der Stadtverwaltung in diesem Gebäude untergebracht sind.“ So seien Teile der Geschäftsabteilung III (Handwerker) und Teile der GA I schon jetzt etabliert. Honeder: „Hier werden gerade die Flächen für das Stadtarchiv fertig adaptiert. Ebenso werden weitere Bereiche der Stadtverwaltung in dieses Gebäude übersiedeln, um andere Flächen frei zu machen - vor allem im Zuge der Sanierung des Rathauses. Da die Stadt auf diese Weise keine anderen Flächen anmieten muss, wird auch hier das Gebäude zum Vorteil der Öffentlichkeit genutzt.“

Mit diesen Fremdvermietungen würde ein großer Teil der laufenden Kosten des Gebäudes gedeckt werden. Derzeit werde auch an zwei weiteren größeren Vermietungen gearbeitet. Damit wird sich der Grad der Eigendeckung des BH-Gebäudes noch weiter erhöhen. Aktuell lägen die Einnahmen des Objektes bei etwa 156.000 Euro netto pro Jahr, und somit bereits deutlich über den im Budgetvoranschlag erwarteten 103.000.

„Stadtrat Pitschko rechnet in seine Darstellung auch die Tilgung des Kredits als Abgang hinein, was meines Erachtens nicht korrekt ist, da hier ja mit dem Gebäude definitiv ein Wert gegenübersteht, der für die Allgemeinheit nicht verloren ist, sondern Nutzen stiftet“, führt Honeder abschließend aus.