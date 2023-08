Schelhammerpark in Klosterneuburg wird „Arche Noah Garten“

Der Schelhammerpark ist eine der größten Freizeitflächen in Klosterneuburg. Er liegt an der Hauptstraße Richtung Kritzendorf und bietet Erholung für alle Generationen. Der Spielplatz ist besonders für Familien mit kleineren Kindern attraktiv, da er eingezäunt und gut überschaubar ist. In der Umgebung gibt es eine Wohnsiedlung, Parkplätze und eine Bushaltestelle.

Auf Initiative von Vizebürgermeister Roland Honeder soll der Schelhammerpark in Zukunft noch attraktiver gestaltet werden. Das Ziel ist es, einen “Arche Noah” Garten zu schaffen, der die Kinder spielerisch in die Vielfalt der Natur einbezieht.

Honeder meint dazu: „Ich habe mit einer Schulklasse im Jahr 2019 zum ersten Mal Ideen zu einer Umgestaltung des Schellhammer Parks gesammelt. Ebenso habe ich viele Gespräche geführt um den Schellhammerpark hinsichtlich der Biodiversität zu verbessern. Nach den budgetär schwierigen Coronajahren gelingt es nun im Jahr 2023 – dank fleißiger und initiativer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgemeinde und der kostenlosen Unterstützung der Niederösterreichischen Landjugend – dieses Projekt umzusetzen.“

Das Konzept sieht folgende Maßnahmen vor:

· Die Einzäunung der Sandkiste soll entfernt und der Sandplatz zu einer Einheit verbunden werden. Damit wird er barrierefrei zugänglich und bietet mehr Platz zum Spielen.

· Im Sandplatz soll ein Sandwerk errichtet werden, das für Kinder aller Altersgruppen geeignet ist. Das Sandwerk besteht aus einem Turm mit Rutsche, einer Seilbahn, einer Schaufel und einem Kran. Die Kinder können hier Sand transportieren, bauen und gestalten. Das Sandwerk fördert die soziale Kompetenz, die Kreativität und die Motorik der Kinder.

· Der bunte Spielturm in der Mitte des Spielplatzes soll erhalten bleiben. Er ist das optische Highlight des Spielplatzes und bietet verschiedene Möglichkeiten zum Klettern, Rutschen und Verstecken. Der Spielturm spricht vor allem größere Kinder an, die mehr Herausforderungen suchen.

· Eine Slackline soll zwischen den Bäumen platziert werden, die das Gleichgewichtssinn und die Koordination der Kinder schult. Außerdem sollen Balancierbaumstämme positioniert werden, die ebenfalls zum Balancieren oder Hüpfen einladen.

· Als Abgrenzung zur Hauptstraße soll ein Zaun gesetzt werden, der als Sicht- und Lärmschutz dient. Zusätzlich sollen einige Sträucher gepflanzt werden, die den Zaun begrünen und die Artenvielfalt fördern.

· Zur Attraktivierung des Spielplatzes soll der Spielplatzzaun bunt angemalt werden. Jede Latte soll in einer anderen Farbe gestrichen werden, die zum Konzept des bunten Spielplatzes passt. Um den Zaun ein bisschen transparenter zu gestalten und den abgetrennten Bereich des Spielplatzes mit dem Park zu verbinden, sollen Bereiche durch Plexiglas ersetzt werden.

Der Schelhammerparkspielplatz soll somit zu einem Ort werden, an dem Kinder unterschiedlicher Altersgruppen gemeinsam spielen und lernen können. Der Spielplatz soll sich harmonisch in den umliegenden Park einfügen und einen Bezug zur Natur herstellen.

Umweltgemeinderat Stadtrat Leopold Spitzbart berichtet: „Die Umsetzung des Projektes soll von 1. bis 3. September 2023 im Rahmen des Projektmarathons der Landjugend stattfinden. Die Landjugend Fragnerland übernimmt unentgeltlich die Durchführung die Umsetzung. Die benötigten Materialien werden von der Stadtgemeinde beigestellt.“

Vizebürgermeister Roland Honeder erklärt weiter: „Der Projektmarathon ist eine Aktion der Landjugend Niederösterreich, bei der Jugendliche ihr gesellschaftliches Engagement unter Beweis stellen sollen. Ziel des Projektes ist die Partizipation der Jugendlichen am Gemeindeleben zu fördern und die Kommunikation zwischen den Gemeindeverantwortlichen und der Jugend zu verbessern.Ich danke ganz besonders der Landjugend Fragnerland. Das Engagement dieser jungen Menschen ist wirklich beispielgebend.“