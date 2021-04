Klosterneubrug: Demo gegen Abschiebung am Rathausplatz .

Rund 200 Menschen demonstrierten am Mittwochabend am Klosterneuburger Rathausplatz gegen die erfolgte Abschiebung von Naveed Abbas. Organisiert wurde die Demo von der Jungen Generation Bezirk Tulln in Zusammenarbeit mit dem Verein „Klosterneuburg hilft“ unter dem Motto „Gebt Naveed sein Zuhause zurück“. Der 23-jährige Mann wurde am 14. April ohne Vorwarnung nach Pakistan abgeschoben.