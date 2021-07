Die Versionen des 15-jährigen Angeklagten und seiner drei vermeintlichen, ähnlich alten Opfer einer gefährlichen Drohung nächtens am 14. Mai dieses Jahres in der Nähe der Anton-Bruckner-Schule deckten sich im Wesentlichen. Nur im Kern – wer Aggressor war und wer sich verteidigen musste – gingen die Aussagen auseinander. Aus Sicht der drei jungen Burschen wurden sie in dieser Nacht von dem 15-Jährigen, der im September eine Lehre als Beton- und Hochbauer beginnen wird, mit einem Messer und den Worten „jetzt seid ihr dran“ bedroht.

Die Geschichte dieser Konfrontation begann aber, nach der Aussage des jungen Burschen, der am Landesgericht Korneuburg von Christoph Engelmann vertreten wurde, bereits unmittelbar vor dem Aufeinandertreffen der vier. Er habe die drei beobachtet, wie sie mit einem Prügel – einer Stange oder einem Stock – auf ein weißes Auto eingeschlagen haben. Irgendjemand – nicht er – hätte dann „He!“ gerufen, woraufhin das Trio davonlief.

Danach sind sie wieder aufeinandergetroffen. Der 15-Jährige wollte die anderen zur Rede stellen, warum sie das Auto beschädigt hätten, das Trio war daran interessiert, ob er es gewesen sei, der „He!“ gerufen habe. Laut dem Lehrling in spe sei „der Blonde“ auf ihn zugekommen und habe ihn, nach einem Schubser, aufgefordert: „Geh in Kampfstellung.“ Der angeklagte Bursch gestand, den von ihm als Aggressor empfundenen jungen Mann geohrfeigt zu haben und anschließend ein Messer, das er ständig bei sich trage, von seiner Hosen- in eine Brusttasche gesteckt zu haben – ohne die Absicht, jemanden damit zu bedrohen.

Die drei Opfer beziehungsweise Zeugen seien daraufhin in unterschiedliche Richtungen davon gelaufen. Sie waren sich einig, dass einzig der Angeklagte provoziert hätte; einer gab zumindest zu, einen „Holzpfahl“ weggeschmissen zu haben. Diesen hätten sie mitgenommen, weil sie vorher Party gemacht hatten und angetrunken waren. Ein von der Polizei ausgewertetes Überwachungsvideo bezüglich des beschädigten Autos stützte aber eindeutig die Version des 15-Jährigen, weswegen Richter Franz Furtner auch keinen Zweifel an den Einlassungen des jungen Mannes hatte und ihn freisprach.