Grüner Frühjahrsputz in Klosterneuburg

Er gehört bei vielen zum Frühling wie Ostern oder eine Pollenallergie: der Frühjahrsputz. Nicht nur in den eigenen vier Wänden oder im Garten wird dann klar Schiff gemacht, sondern auch in der Stadt. Dafür sorgen – neben dem Team von Dietmar Schuster von der Straßenmeister – auch jedes Jahr die Grünen Klosterneuburg. Am Samstag, 18. März, hoffen sie wieder auf zahlreiche Unterstützung der Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger bei ihrer Putzaktion.

Achtlos weggeworfene Gegenstände haben negative Folgen für die Umwelt. Sie verseuchen Boden, Pflanzen und Gewässer. Eines der größten Probleme dabei sind Zigarettenstummel. In Wien landen etwa 850 Millionen Stummel pro Jahr am Boden. Umgelegt auf Klosterneuburg sind das mehr als 15 Millionen. Bei der Putzaktion im letzten Jahr konnte der grüne Putztrupp alleine etwa 10.000 Stummel einsammeln. Zusätzlich zu sechs Müllsäcken mit weiterem Mist, der in Klosterneuburg herumlag.

Auch heuer soll diese Aktion wiederholt werden und die Grünen hoffen auf tatkräftige Unterstützung. Wer mithelfen möchte, sollte festes Schuhwerk und Arbeitskleidung anziehen. Handschuhe, Greifzangen und Müllsäcke werden vor Ort ausgeteilt, damit auch in diesem Frühjahr Klosterneuburg wieder ein bisschen sauberer werden kann.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.