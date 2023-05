Ein Fest für die ganze Familie am Klosterneuburger Rathausplatz

Das zweite Radfest Klosterneuburg widmet sich ganz besonders den jungen Radfahrerinnen und Radfahrern. So wird die traditionelle Radparade diesmal als Kidical Mass durchgeführt. Sie startet am Samstag um 12 Uhr bei der BMX-Bahn neben dem Happyland. Klein und Groß radeln zum Rathausplatz und geben den Startschuss für das von der Radlobby und der Stadtgemeinde organisierte Fest.

„Die Stadt freut sich auf die zweite Auflage des Radfestes“, sagt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. „Es wird zu einem Fest der Motivation für noch mehr Kilometer auf dem Rad. Die umweltbewusste Form der Fortbewegung erfreut sich in Klosterneuburg steigender Beliebtheit.“

Vielfältiges Bühnenprogramm mit Publikumsdialog

Schmuckenschlager und Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger stellen am Samstag von 16 bis 17 Uhr den einstimmig im Gemeinderat verabschiedeten „Grundsatzbeschluss Radverkehr“ vor. Davor, ab 13.15 Uhr, geht es auf der Bühne um das Radeln zur Schule. Die neuen Radschulwegpläne werden vorgestellt – und die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums dürfen sich einen kräftigen Applaus abholen. Denn sie beteiligen sich seit Herbst 2022 am Projekt BIKEline und liegen in der Schulwertung mit bislang 21.000 geradelten Kilometern uneinholbar in Führung. Alle Volksschulen nehmen an einem Kreativwettbewerb zum Thema Radfahren teil. Und auch dafür darf geklatscht werden.

Am Sonntag steht die Bühne nach dem Frühschoppen der Musikschule Klosterneuburg ab 12 Uhr im Zeichen der Kombination aus Rad und öffentlichem Verkehr. Durch das Programm führen wird wieder Gemeinderat Matthias Finkentey. Er meint: „Das familientaugliche und fröhliche Radfest wird zum fixen Frühjahrsevent auf dem Rathausplatz in Klosterneuburg. Das zeigt: Seit 2022 ist etwas ins Rollen gekommen. Es gibt Rückenwind für Radfahrer:innen: Es sind viele und es werden mehr.“ BMX-Show, Test- und Mitmachangebote Wie im Vorjahr lädt auch heuer wieder die School2Rock von BMX-Profi Senad Grosic Kinder und Jugendliche ein, spektakuläre Tricks auf der BMX-Rampe zu erlernen und vorzuführen.

Ohne Anmeldung können nicht nur brandneue E-Bike- und Lastenrad-Modelle, sondern auch Radanhänger und die Crazybikes des WUK getestet werden. Ebenso viel Spaß verspricht der Einrad-Workshop. Auf die Kleinsten wartet der Kinder-Radparcours. Hier geht es beim Schneckenrennen darum, der oder die Langsamste zu sein. Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit bringt seinen Freund Helmi mit. Weiters wird das Projekt „Radeln ohne Alter Klosterneuburg“ vorgestellt: Schon bald werden ehrenamtliche Rikschafahrerinnen und -fahrer Ausflüge mit Personen unternehmen, die selbst nicht (mehr) Rad fahren können.

Vielfältige Informationen gibt es in den Zelten von Radlobby, Radland NÖ, Stadtmarketing Klosterneuburg, Happyland und ÖAMTC. Wer möchte, kann beim Selbstreparatur-Workshop die wichtigsten Kniffe wie Reifen flicken, Bremsen einstellen und Kette tauschen lernen. Und bei den regionalen Gastronomiebetrieben sind nicht nur Reparaturachterl, sondern vielfältige Gaumenfreuden erhältlich. Bei der großen Tombola werden dieses Mal zwei woom-Kinderräder verlost. „Es ist großartig, wie hier so unterschiedliche Menschen gemeinsam das Fahrrad feiern. Da meine ich die Organisatoren genauso wie die Besucher:innen. Mit so einem positiven Gemeinschaftsgefühl kann ich mir auch vorstellen, dass wir die nötigen großen Veränderungen im Verkehr zusammen bewältigen werden“, erklärt Werner Palfinger, Sprecher der Radlobby Klosterneuburg. Radlobby und Stadtgemeinde bedanken sich herzlich bei den heurigen Sponsor:innnen: Josko, woom, Raiffeisenbank Klosterneuburg, Niederösterreichische Versicherung und öFiber.

Das Radfestprogramm im Detail: radfest-klosterneuburg.at.

