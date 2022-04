FP-Kritik in Klosterneuburg: Radlobby bringt sich nicht beim Fest ein

Werbung

Während sich die einen über das 1. Radfest der Stadt freuen, hagelt es von anderer Seite Kritik darüber: FPÖ Fraktionschef und Stadtrat Josef Pitschko zeigt sich so gar nicht einverstanden mit der Vorgangsweise bei der Projektorganisation und fordert sarkastisch: „Die Radlobby soll mit Lastenfahrrädern die Heurigengarnituren der Freiwilligen Feuerwehren, sowie Absperrgitter zum und vom Rathausplatz transportieren.“

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg zahle der Wiener Firma Event Company 12.000 Euro für die Organisation und Durchführung des Radfestes am 7. und 8. Mai. Zusätzlich müssten Mitarbeiter der Stadt die Heurigengarnituren der Freiwilligen Feuerwehren sowie Absperrgitter zum und vom Rathausplatz transportieren, aufbauen und danach wieder abbauen und das Veranstaltungsgelände räumen, moniert der blaue Stadtrat.

„Den ungewohnten Wunsch von Herrn Pitschko, die Radlobby möge sich noch stärker einbringen, nehmen wir gerne als zusätzliche Motivation für die Zukunft mit.“ Werner PALFINGER Radlobby

Die Stadtgemeinde kündigte in ihrer Presseaussendung zum Radfest unter anderem an: „Zum ersten Mal wird es in Klosterneuburg ein breites Angebot verschiedener E-Bike- und Transportfahrrad-Modelle zum kostenlosen Ausprobieren geben.“

FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko kommentiert sarkastisch: „Die Radlobby soll mit Transportfahrrädern die Heurigengarnituren der Feuerwehren, sowie Absperrgitter zum und vom Rathausplatz transportieren. Das würde mich von der Praxistauglichkeit der mit viel Steuergeld geförderten elektrischen Lastenfahrräder überzeugen. Ich finde es grotesk, dass die Stadt zur Organisation eines Radfests Lastwägen und Mitarbeiter der Gemeinde einsetzen und einem Eventveranstalter 12.000 Euro bezahlt, während sich die Radlobby als Mitveranstalter bei der Arbeit und den Kosten vornehm zurückhält. Was ist die Leistung der Radlobby beim Radfest?“

„So ein Fest zum ersten Mal auf die Beine zu stellen ist viel Arbeit“, beteuert Werner Palfinger von der Radlobby. Die Radlobby und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter würden dabei aber keinen Cent verdienen. Palfinger: „Wir sind gerade sehr glücklich mit der intensiven Zusammenarbeit von Gemeinde und Radlobby. Den ungewohnten Wunsch von Herrn Pitschko, wir mögen uns noch stärker einbringen, nehmen wir gerne als zusätzliche Motivation für die Zukunft mit.“

