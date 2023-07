Endlich: Rad-Highway nach Kierling

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg hat in ihrer Sitzung vom 16. Dezember 2022 den Grundsatzbeschluss „Entwicklungsplan Radverkehr bis 2025“ gefasst. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Plans ist die Radwegverbindung von Klosterneuburg nach Maria Gugging, die im Stufenplan an oberster Stelle genannt wird. Der Radweg nach Kierling, entlang des Stollhof, ist der wichtigste Teil dieser Verbindung und wurde in der letzten Gemeinderatssitzung am 28. Juni beschlossen.

Nach Vorberatungen im Ausschuss für Mobilität und Verkehr erzielte man eine Einigung auf einen Geh- und Radweg. Mit den Baumaßnahmen wird in diesem Jahr begonnen und sie werden 2024 abgeschlossen.

Ich bin sehr froh, dass wir diesen Radweg nun errichten können. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, ÖVP

Dafür wird der vorhandene Gehsteig am südlichen Fahrbahnrand der B14, Kierlingerstraße, auf drei Meter verbreitert und als kombinierter Geh- und Radweg geführt.

Im Bereich der Haltestelle „Marienheim“ ist eine Grundeinlöse von etwa 150 Quadratmetern sowie der Abbruch und die Neuerrichtung der Einfriedungsmauer inklusive Zaunelementen erforderlich. Auf Höhe Kierlingerstraße 136a ist die Errichtung einer kombinierten Geh- und Radwegüberfahrt inklusive Fahrbahnteiler vorgesehen.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager mit Werner Palfinger von der „Radlobby“ (v.l.) beim letzten Radfest auf dem Rathausplatz. Foto: NÖN, Leopold Hitzel

Ab diesem Bereich wechselt der kombinierte Geh- und Radweg auf den nördlichen Fahrbahnrand und wird ebenfalls mit einer Breite von drei Metern bis zur Gemeindestraße Stegleiten geführt. Die Einmündung Stegleiten wird angehoben und es soll die Stegleiten als Fahrradstraße verordnet werden.

Im Nahbereich der Gemeindestraße Stegleiten ist eine weitere kombinierte Geh- und Radwegüberfahrt, inklusive Fahrbahnteiler, geplant. Von hier wird der Geh- und Radweg wieder am südlichen Fahrbahnrand der B14 bis einschließlich Kreuzungsbereich Roseggergasse geführt.

Große Freude herrscht bei Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Ortsvorsteher Markus Fuchs. „Ich bin sehr froh, dass wir diesen Radweg nun errichten können. Er wird nicht nur hunderten Alltagsradlern und Familien beim Ausflug dienen, sondern ein Rad-Highway, der unsere Stadt auch zum Vorbild beim Klimaschutz macht“, so der Bürgermeister.

Jetzt müssen wir endlich ins Tun kommen. Werner Palfinger, Radlobby Klosterneuburg

Und Kierlings Ortsvorsteher Markus Fuchs ergänzt: „Endlich kommt der Radweg! Wir freuen uns sehr über diesen Beschluss, denn nun wird die Radweg-Lücke zwischen Kierling und Klosterneuburg geschlossen. In Anbetracht des neuen Kindergartens und mit Einführung der Fahrradstraße Stegleiten ist diese Entscheidung umso wichtiger.“

Der Radlobby geht alles zu langsam

Ganz so euphorisch zeigt sich da die „Radlobby“ nicht: Die Verkehrswende müsse in Klosterneuburg warten. Der seit vielen Jahren versprochene Radweg-Lückenschluss im Kierlingtal beim Stollhof werde heuer bestenfalls teilweise fertiggestellt. Und auch andere vorgesehene Radwegprojekte würden immer weiter aufgeschoben.

Beim Stollhof klaffe eine höchst gefährliche Lücke im Klosterneuburger Radnetz. Radfahrende – auch Kinder und Jugendliche – müssten sich hier die Fahrbahn der B14 mit dem Kfz-Verkehr teilen. Autoraser, vor allem in der Nacht, und knappe Überholmanöver stünden auf der Tagesordnung.

Dass die bereits vor zwei Jahren vorliegende Planung für einen straßenbegleitenden Geh- und Radweg nicht umgesetzt werden konnte, hat Schmuckenschlager – so die Radlobby – jedoch selbst zu verantworten. Denn vor etwa zwei Jahren hätte er gemeint, es wäre schöner, einen Radweg durch die Parkanlage zu führen. „Statt neben den Autos unter Bäumen zu radeln, wäre sicher angenehm, und die Route auch kürzer gewesen“, erklärt Werner Palfinger, Sprecher der Radlobby Klosterneuburg.

Doch zwei Jahre Verhandlungen der Stadtgemeinde mit dem Grundeigentümer AUVA seien erfolglos geblieben und sind nun endgültig gescheitert. Die ursprüngliche Führung entlang der B14 wird jetzt doch wieder umgesetzt. Grundsätzlich für eine Förderung des Radverkehrs Dass das Projekt Stollhof noch heuer umgesetzt wird, wird sich nun – auch wegen der Koordination mit dem Fernwärmeausbau – nicht ausgehen. Fest stünde lediglich, dass für den neuen Geh- und Radweg kein einziger Alleebaum gefällt werden muss, was auch der Radlobby Klosterneuburg ein großes Anliegen wäre.

Bei der Gemeinderatssitzung im Dezember wäre aber ein Grundsatzbeschluss „Entwicklungsplan Radverkehr bis 2025“ gefällt worden: Die Stadtgemeinde bekenne sich darin zur aktiven Förderung des Radverkehrs sowie zur Attraktivierung und zum Ausbau der Radinfrastruktur.

„Wir freuen uns sehr über die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Schmuckenschlager und der Stadtgemeinde, aber jetzt müssen wir endlich ins Tun kommen“, appelliert Palfinger. Bisher sei nichts von den versprochenen Radweg-Projekten umgesetzt worden. Das Projekt Stollhof verzögere sich seit Jahren. Zu dem für heuer geplanten Lückenschluss im Zentrum Kierling und dem für nächstes Jahr vorgesehenen Radweg in der Burgstraße gäbe es nach Wissensstand der Radlobby noch nicht einmal Planungen. Stattdessen sollen jetzt in einigen Straßen Fahrradpiktogramme aufgepinselt werden. Diese 'Sharrows' wären keine Radinfrastruktur, sondern nur ein Feigenblatt, um von den systematischen Verzögerungen beim Bau wirklicher Radwege abzulenken.

„Aktuell müssen sich Radfahrende die Kierlinger Straße (B14) mit täglich 15.000 Pkw und Lkw teilen, um vom Medek- und Martinsviertel in die Obere Stadt zu gelangen“, ergänzt Palfingers Radlobby-Kollege Robert Koch. Und weiter: „Das ist lebensgefährlich – und ziemlich genau vor drei Jahren kam in diesem Bereich, in der Hölzlgasse (ebenfalls B14), eine Radfahrerin ums Leben.“Aktuell könne man die Obere Stadt von allen Seiten bequem mit dem Auto erreichen. Für Radfahrende gäbe es lediglich eine sichere Auffahrt über den Geh- und Radweg in der Leopoldstraße, der in einen Mehrzweckstreifen mündet, der seinerseits alsbald endet. „Da wird es doch bitte auch für Autofahrer zumutbar sein, die Einbahn in der Medekstraße zu öffnen und die Karl Domanig-Gasse gänzlich dem Radverkehr zu widmen“, so Koch. Schon 2020 hätte die Radlobby eine 20er-Begegnungszone in der gesamten Obere Stadt angeregt. „Es wird Zeit, die von der Stadtgemeinde im Stadtentwicklungskonzept STEK 2030+ selbst gesteckten Ziele mit Leben zu erfüllen“, so Koch.