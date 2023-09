„Hier begegnen sich Radfahrer und Pkw in gefährlicher Weise“, kritisieren Willfried Kovarnik und Ingeborg Kovarnik-Oltersdorf. Die „absurde, gefährliche Planung“ ist ihnen ein Dorn im Auge – und damit sind sie nicht alleine. Anrainerinnen und Anrainer protestieren gemeinsam gegen den Plan.

Und wie sieht der eigentlich aus? Der gemischte Rad- und Fußweg soll – aus Klosterneuburg kommend – zunächst auf der Stollhof-Seite verlaufen. Dort, wo jetzt der Zebrastreifen ist, wird Straßenseite gewechselt, bevor der Weg in die Stegleiten mündet. Wollen Radfahrerinnen und Radfahrer in die Doppelngasse, müssen sie abermals die viel befahrene Hauptstraße kreuzen, bemängeln Anrainerinnen und Anrainer.

„Auf die Frage, warum wird der Radweg nicht in einem Zug auf einer Seite gebaut, erhielt man die Auskunft, dass so sieben Bäume geschlägert werden müssten und dies sei vom Gemeinderat nicht gewünscht“, erzählen die Kovarniks, „wir sehen den Erhalt von Bäumen auch grundsätzlich positiv, nur gibt es die Möglichkeit der Ersatzpflanzung und bei der Schleifung des Marienheims, um dort einen Betonklotz mit 46 Wohnungen zu errichten, war das Fällen von rund 60 Bäumen kein Problem.“

Die größte Sorge der Bewohnerinnen und Bewohner bleiben aber der Lorenz Böhler-Weg, eine steile Sackgasse, und die „etlichen Garagenausfahrten“ entlang des geplanten Radwegs. Ein Problem, auf das Kovarnik-Oltersdorf bei der Bauverhandlung aufmerksam gemacht habe: „Im Vieraugengespräch gaben anwesende Radfahrer zu, dass sie bei einem solchen Konstrukt ganz sicher weiterhin die B14 benützen werden.“ „Kompromiss mit vielen Jahren Verzögerung“Und wie sieht das die Radlobby? „Ein echter ,Rad-Highway', wie Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ihn nennt, wird das definitiv nicht, sondern eine wichtige und sichere, aber langsame Verbindung für Radfahrende“, ist sich Gruppenverantwortlicher Werner Palfinger sicher und ergänzt: „In dem Fall ein sinnvoller Kompromiss, wenn auch mit vielen Jahren Verzögerung.“

Die Radlobby war selbst in die Überlegungen der Stadt eingebunden. Palfinger schildert: „Entlang der Stollhof-Mauer hätte es wesentlich weniger Konfliktpotenzial mit Fußgängern und Garagenausfahrten gegeben. Allerdings hätte man für den drei Meter breiten Geh- und Radweg die großen Bäume an der B14 fällen müssen. Das war schließlich der entscheidende Grund, wieso die – verkehrstechnisch ungünstigste – Variante an der Nordseite gewählt wurde.“ Trotzdem sieht der Radlobby-Sprecher Vorteile: „Der Fahrbahnteiler und die reduzierte Fahrbahnbreite werden vermutlich zu deutlich geringeren Kfz-Geschwindigkeiten führen.“

Eine Einladung für Raserinnen und Raser befürchten Anrainer, sollten auch noch Parkplätze entlang der B14 wegfallen. Schon jetzt werden sehr hohe Geschwindigkeiten gemessen. Foto: privat

Auf eine Tempobremse hoffen auch die Anrainerinnen und Anrainer, schließlich können sie bei der mobilen Tempoanzeige regelmäßig Geschwindigkeiten von über 90 km/h beobachten. Ob des Planes fürchten sie aber genau den gegenteiligen Effekt. Die Sorge: Ohne Parkplätze – sie fallen für den Rad- und Fußweg weg – könnte die Hauptstraße noch einladender für Raserinnen und Raser wirken.

Hauptstraße B14 muss überquert werden

Zurück zur Detail-Planung: Die Bushaltestelle soll verlegt und eine Radfahrüberfahrt errichtet werden. „Das mit der zweimaligen B14-Querung stimmt so nicht“, betont Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK), „wenn ich mit dem Rad von Klosterneuburg nach Maria Gugging fahre, muss ich in diesem Abschnitt nur einmal an der jetzt schon bestehenden Schutzweg-Anlage beim Eingang des AUVA-Geländes queren.“ Da die jetzigen Radweg-Enden auf verschiedenen Seiten sind, ist das einmalige Kreuzen unumgänglich – „die Querung kann man nicht in der Kurve machen, sondern nur dort, wo man weit genug aussieht“, weiß Hehberger.

Beim jetzigen Zebrastreifen sei das der Fall, hier wird künftig auch die Radfahrüberfahrt sein. Und warum wird der Weg nicht entlang des Stollhofs weitergeführt? Das ist tatsächlich den Bäumen geschuldet, bestätigt Hehberger: „In der heutigen Zeit der Klimakrise, der Heißzeit, die wir haben, wollen wir nicht noch die letzten alten Bäume einkassieren.“

Hehberger will ebenso das Positive in den Vordergrund rücken, auch wenn er selbst nicht zu 100 Prozent zufrieden ist: „Ich nehme die Kritik und die Vorwürfe an, aber es ist besser als das Zuwarten und das Verschieben auf den Sankt-Nimmerleinstag. Das hätte man wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre wieder nicht umgesetzt, jetzt müssen wir sagen: Lasst und das machen! Sonst haben wir wieder 30 Jahre Stillstand.“

Er stehe zu dieser Planung, „denn es ergibt sich eine Synergie, den Fußweg und die Radfahrquerung mit einem Fahrbahnteiler zu verbessern. Und dann haben wir einen Radweg zumindest geschlossen einmal bis Kierling.“

Die Stadt und die Crux mit dem Stollhof

Pläne für den Lückenschluss hat es schon viele gegeben. Und bei einem sind sich alle einig: Am besten wäre ein Radweg, der durch den Stollhof führt. „Beim Radfest hatten wir noch die Zusage, dass der Radweg durch den Park kommt. Eine Woche danach ist dann die Ernüchterung gekommen, dass wir den Radweg doch entlang der B14 planen müssen“, bedauert Stadtrat Hehberger, „so sind wir halt vom Herrn Bürgermeister in eine Situation gedrängt worden, die nicht glücklich ist, aber die dann doch gemeistert werden wollte.“

Zuvor hatte die Stadt mit der AUVA als Grundeigentümerin verhandelt. Aber: Auch das Land interessiert sich für das Areal. „Das Land hat uns mitgeteilt, sie schauen sich das Potenzial des Stollhofs in Verbindung mit der ISTA an und es macht wenig Sinn, wenn zwei Gebietskörperschaften gleichzeitig mit der AUVA verhandeln“, erklärt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP), „das wurde uns angekreidet, aber solche Sachen haben manchmal eine Wendung und jetzt müssen wir schauen, was unter den neuen Voraussetzungen die beste Variante für die Stadt ist.“

Und wenn das Land tatsächlich eine Lösung mit der AUVA schafft, könnte die Stadt immer noch profitieren: etwa mit einer Öffnung des Parks, wie man sie vom Campus kennt.

Und sein Ziel für den Radweg: keine Zeit zu verlieren. Was die Garageneinfahrten betrifft, kalmiert der Bürgermeister: „Wir haben auch Radwege an anderen Stellen Klosterneuburgs, wo wir Kreuzbereiche haben, selbst am Donauradweg. Wir können nur darauf verweisen, dass es Normen gibt – man kann ja keine Todesstrecken entwickeln. Das wird von Sachverständigen abgenommen und die werden sich genau überlegen, wie die Einblickwinkel sind.“

Und wie geht's jetzt weiter? Verkehrsstadtrat Hehberger hofft, die ersten Baumaßnahmen für den Abschnitt Stollhof noch heuer setzen zu können – „aber das wird sehr sportlich. Das Geld ist jedenfalls einmal da.“

Die nächsten Schritte im Radnetz-Plan: „Jetzt laufen die Vorbereitungen für die Otto Kochwasser-Gasse, wie wir dort den Lückenschluss ins Maital und Richtung ISTA schaffen.“