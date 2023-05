Klosterneuburg: Konfliktzone Wald

Was viele ignorieren: Im Wald herrscht Radfahrverbot. Für Grundbesitzer wie das Stift stellt das eine Herausforderung dar. Und sie wird größer.

„Die Mountainbikes fahren kreuz und quer. Durch die Pandemie und den Elektro-Antrieb sind jetzt viel mehr Leute querfeldein unterwegs als früher“, schildert Stift-Sprecher Walter Hanzmann. Erlaubt ist das nicht, auch nicht auf den gut ausgebauten Forststraßen. „Da fahren schwere Geräte, da fahren Lkw“, warnt Revierleiter Andreas Glock, zuständig für den Bereich nördlich der Donau, und erklärt die Hintergründe des Verbots: „Das ist gefährlich und wenn wir es erlauben, sind wir haftbar“.

Der 9.000 Hektar fassende Stiftsforst ist ein Nutzwald, noch dazu im Privatbesitz. „Im Wald wird gearbeitet, die geschnittenen Bäume werden abtransportiert oder vielleicht sogar über die Straße drübergezogen“, erläutert Glock. Die Wege könnten beschädigt sein: „Wenn jemand mit 30 oder 40 km/h in ein Schlagloch fährt, kann das ernste Folgen haben.“

Gefahr für Radfahrer und Fußgänger

Das Risiko ist groß. Sowohl für die Radfahrer selbst, als auch für Spaziergänger. „Gerade auf den engen Waldwegen, wo sie eh nicht fahren dürfen, ziehen Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit durch und gefährden Spaziergänger, oft Ältere oder Kinder“, beobachtet Hanzmann.

Mit der Erfahrung ist er nicht alleine: Am Buchberg gibt es immer wieder Beschwerden, dass das Stift nicht die nötigen Maßnahmen zum Schutz der Fußgänger setze. Der Sprecher betont ausdrücklich: „Wir haben Tafeln aufgestellt.“ Die werden aber regelmäßig gestohlen oder versteckt. Aber auch ohne Schilder: „Grundsätzlich ist in ganz Österreich in Forstgebieten Radfahren verboten“, so Hanzmann.

Ich glaube, viele wissen das nicht und viele wollen es auch nicht wissen. Wir müssen immer darauf hinweisen Andreas Glock, Revierleiter

Nur auf markierten Strecken, etwa dem Trail in Weidlingbach, ist es erlaubt. „Ich glaube, viele wissen das nicht und viele wollen es auch nicht wissen. Wir müssen immer darauf hinweisen“, hebt Revierleiter Glock hervor. Denn: „Wenn ich das nicht mache und es passiert was, sagt der Radfahrer beim Richter: ,Der hat mir eh zugeschaut, ich hab nicht gewusst, dass ich das nicht darf.‘ Das kann sehr mühsam sein.“

Und sorgt für Konflikte. Weist man auf das Fehlverhalten hin, sind manche freundlich und einsichtig. Andere nicht. „Wir sind von der Behörde vereidigte Forst- und Jagdschutzorgane“, erklärt Glock. Als solche haben sie die Berechtigung zur Festnahme. Sogar mit Waffengebrauch. In der Praxis „macht das natürlich keiner“, räumt der Revierleiter ein. Aber: Anzeigen samt Pönalen seien Alltag.

Pkw parken im Wald – Anzeige

Gestraft werden auch Pkw-Lenker, die unerlaubterweise auf den Forststraßen unterwegs sind, das ist vor allem in Klosterneuburg ein Problem. Hotspot ist die Bucht im Weidlinger Wald. „Die Leute fahren mit dem Auto in den Wald hinein und parken entlang der Forststraße, um von dort mit dem Rad weiter zu fahren oder mit dem Hund Gassi zu gehen“, berichtet Glock kopfschüttelnd.

„Es ist keine Jux und Tollerei, dass man gewisse Dinge untersagen muss“, meint Sprecher Hanzmann, der ein weiteres Problem anspricht: unangeleinte Hunde. Auch hier ist das Konfliktpotenzial groß, das Stift reagiert: „Die Forstarbeiter machen derzeit eine Schulung, wie man Leute anspricht und wie man eine Mahnung erteilt.“

Das sei mittlerweile notwendig, denn der Respekt für Natur und Eigentum gehe verloren, ebenso wie der Hausverstand. Der Appell des Stifts: mehr Achtsamkeit und Bewusstsein für den Lebensraum Wald.

